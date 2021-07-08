Путин назвал главную опору в жизни

Поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха, а Россия - огромное пространство возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин на видеовстрече с участниками финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", которые собрались в Артеке.

В этом году к большой команде впервые присоединились ученики 5-7 классов. В конкурсе участвовали 2,5 млн юных граждан со всей страны. Авторы самых ярких проектов, победители финала проедут на поезде от Москвы до Владивостока.

"Большая перемена позволяет вам проявить себя, свои способности и таланты, которые, уверен, есть у каждого ребенка, у каждого подростка. И девиз конкурса очень точно передает его уникальность, особое отношение к детям. Здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные, даже абсолютно неожиданные идеи", - сказал президент.

Например, в рамках конкурса было предложение спроектировать школу будущего. Такие новаторские идеи нужны России, чтобы она динамично развивалась, пояснил Путин. Чтобы вокруг происходили по-настоящему большие перемены - в технологиях, науке, развитии городов и населенных пунктов.

"Россия для вас - огромное пространство возможностей", - заявил президент. "Безусловно, мы с вами должны идти вперед, опираясь на важнейшие человеческие ценности", - сказал он. "Ваша ответственность, добрые дела и поступки укрепляют благополучие нашей с вами страны", - подчеркнул Путин.

Президент поблагодарил учителей и наставников ребят, их семьи, и поздравил всех с Днем семьи, любви и верности. "Поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха", - заключил он.