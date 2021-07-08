Путин проехал за рулем Аurus по ЦКАД

Президент Владимир Путин проверил Центральную кольцевую автодорогу лично - сев за руль Аurus, приехал на церемонию открытия.

Сотрудница "Росавтодора" Станислава Кузнецова, которая сидела рядом с президентом в авто, рассказала, что они едут по самому протяженному участку. "Шумозащитные экраны, освещение, четыре полосы дороги - все самое лучшее и инновационное", - показывала она.

Владимир Путин заметил, что "стыки все-таки немножко чувствуются". "Такая конструкция", - объяснила девушка. "Это неизбежно?" - спросил президент. Собеседница подтвердила. "В мире везде так происходит?" - уточнил Путин. "Такие деформационные швы, да... И у нас тоже", - уверенно сказала Кузнецова.

На вопрос президента, какие были замечания в ходе строительства, сотрудница "Росавтодора" с улыбкой сказала, что их было много, но все устранили. "А какие?" - настаивал Путин. "Общее качество работ мы как заказчики стараемся контролировать, чтобы оно было на высоте. Это всего касается, нельзя выделить что-то такое особенно сложное. За всем старались следить, чтобы все было в наилучшем качестве", - ответила девушка.