Под Костромой найдено тело утонувшего генетика Олега Балановского

В Костромской области найдено тело профессора Олега Балановского, утонувшего 5 июля в реке Унже возле деревни Ивакино Макарьевского района.

- Нашли 8 июля в полутора километрах ниже по течению реки. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, - сообщила официальный представитель регионального СК РФ Ольга Вакурова.

В ведомстве уточнили, что по факту гибели ученого продолжается доследственная проверка.

Коллега погибшего, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская, на своей странице в соцсети рассказала, что мужчина утонул, спасая своих детей, с которыми купался в реке Унже. "Спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило", - написала Боринская.

Доктор биологических наук, профессор Олег Павлович Балановский, которому за два дня до трагедии исполнилось 44 года, заведовал в Институте общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН лабораторией геномной географии.

"Олег Павлович широко известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой. Администрация и коллектив ИОГен РАН выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Олега Павловича", - говорится в сообщении на официальном сайте института.