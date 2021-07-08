Лавров: США пока не ответили на предложение РФ о диалоге по кибербезопасности

Соединенные Штаты пока не дали конкретного ответа на предложение России начать диалог по кибербезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Нас постоянно обвиняют в том, что мы хакерствуем, если можно так выразиться, подрывая интересы чуть ли не всех западных стран", - цитирует ТАСС министра. При этом Лавров подчеркнул, что пока так и нет конкретного ответа на все предложения Москвы всерьез заняться совместной работой, предметно, а не голословно решать возникающие вопросы и заниматься невыдуманными, а реальными сложностями.

На саммите в Женеве президент США Джо Байден в ответ на очередное напоминание президента России Владимира Путина поручил своим сотрудникам подумать об организации такого диалога в дополнение к диалогу по стратегической стабильности, напомнил Сергей Лавров.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в США продолжают "придумывать небылицы о хакерских атаках, связанных с Россией". Причина подобных утверждений в том, что в Америке много тех, кому нежелательна хоть какая-то нормализация отношений.