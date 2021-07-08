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08.07.2021 06:31
Рубрика: Происшествия

На Камчатке на месте крушения Ан-26 отслужили панихиду

Текст: Анна Бондаренко

Священнослужитель епархии, настоятель храма святого Николая Чудотворца поселка Палана иерей Виталий Мануков отслужил панихиду по погибшим на месте падения самолета Ан-26, говорится на сайте Петропавловской и Камчатской епархии.

Фото: ТАСС
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На месте катастрофы православный священник побывал вместе с сотрудниками МЧС.

Кроме того, настоятель храма встретился с родственниками погибших. Среди них были постоянные прихожане храма и те, кто его посещал.

"Это трагедия для всего поселка. Здесь знают каждого из тех, кто не вернулся 6 июля домой, среди них есть прихожане нашего храма, я навещал их семьи. Наш храм открыт, несколько раз в день служу панихиды по погибшим", - рассказал он.

Соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Данная трагедия не только стала тяжким испытанием для семей погибших, но и отозвалась скорбью в сердцах миллионов людей по всей стране. Убежден, что в это непростое время особенно важно проявить внимание и участие к тем, кто потерял в несчастье своих родных и близких. Со своей стороны, благословляю духовенство Петропавловской епархии оказать им необходимую пастырскую поддержку", - написал он в обращении к губернатору Камчатского края Владимиру Солодову.

Напомним, что 6 июля недалеко от аэропорта Паланы разбился летевший из Петропавловска-Камчатского самолет Ан-26. На борту находились 28 человек, все они погибли.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Авиакатастрофы Крушение Ан-26 на Камчатке

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