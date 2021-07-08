16-летний новосибирец, приковавший подругу к батарее, пойдет под суд

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы 17-летней девушки. Как сообщили в Следственном управлении СКР, обвиняемым по делу стал подросток, на год младше "пленницы".

Это произошло 24 апреля, в тот день молодые люди вдвоем находились в комнате общежития на улице Лазарева, 31а в Дзержинском районе Новосибирска. Парень прочитал в телефоне переписку своей подруги и приревновал ее. Та хотела было уйти, но малолетний Отелло преградил ей путь к отступлению.

Не ограничившись оскорблениями, он несколько раз ударил девушку ладонью по лицу, а затем взял наручники и приковал ее к батарее. После этого он ушел из комнаты в неизвестном направлении, оставив подругу одну. Ей удалось дотянуться до телефона и позвонить маме, которая в свою очередь обратилась в полицию.

Полицейские прибыли на место и освободили девушку, а вскоре задержали и подозреваемого ревнивца. В кабинете следователя молодой человек так и не признал свою вину, однако правоохранители считают, что собрали достаточную доказательную базу. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.