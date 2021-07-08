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08.07.2021 06:30
Рубрика: Общество

Затаив дыхание

Омск вошел в восьмерку российских городов с неприемлемым канцерогенным риском
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 150(8501)
Экологическая ситуация в Омске в последние дни стала постоянной темой для обсуждений на самом высоком уровне. Во-первых, на проблемах региона заострил внимание президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос жителей во время "Прямой линии". Во-вторых, стали известны выводы Роспотребнадзора - авторы доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году" включили Омск в список из восьми российских городов с неприемлемым канцерогенным риском. Кроме Омска в "рискованную" восьмерку попал еще один сибирский мегаполис - Красноярск.

Собственно, омичи к регулярным "газовым атакам" уже привыкли. Практически еженедельно в городе фиксируются превышения норм по хлориду водорода, сероводороду, фенолу, формальдегиду, меркаптану и другим опасным для человека веществам. В безветренную погоду жители предпочитают не открывать форточки и не выходить на улицу - многоэтажки накрывает колпаком смога. Однако ни прекратить выбросы, ни даже определить загрязнителей атмосферы в регионе не могут на протяжении нескольких лет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин: Российские города нуждаются в экологичном транспорте

"В 2018 году Омск вошел в число участников нацпроекта "Чистый воздух". Но нас как травили, так и травят, - рассказали омичи Владимиру Путину на "Прямой линии". - В регионе плохая статистика по легочным заболеваниям, онкологии. Просим вас повлиять на предприятия, игнорирующие майские указы, чтобы мы перестали жить как в газовой камере".

Владимир Путин отметил, что проблема ему известна, и выделил несколько факторов, неблагоприятно влияющих на экологию в Омске. Первый фактор загрязнения - промышленные предприятия. Второй - ЖКХ. Третий - транспорт. По каждому из них, по словам главы государства, принимаются конкретные шаги. "Я рассчитываю на то, что к 2024 году ситуация изменится", - сказал президент.

В частности, Омск включен в программу по рекультивации полигонов ТКО, и, как позже подтвердил губернатор Омской области Александр Бурков, в регионе эта работа активно идет. Также президент подчеркнул, что в российских городах с неблагоприятной экологической ситуацией принято решение обновить парк общественного транспорта.

- Мы приобретем для Омска 48 автобусов на газовом топливе, на это в рамках нацпроекта "Экология" выделено более 600 миллионов рублей, - отреагировал Александр Бурков.

Что же касается первого фактора загрязнений - промышленных предприятий, то здесь все сложнее. Очевидно, что усилий, которые предпринимают сами компании, заботясь об окружающей среде, пока недостаточно - не зря и президент сказал о том, что ситуация требует "кардинальных мер". И государство постепенно к этим самым кардинальным мерам движется (возможно, медленнее, чем хотелось бы жителям Омска). Причем речь идет не только об эффективном использовании уже имеющихся правовых инструментов, но и о создании новых.

В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила минфину, минэкономразвития и Росприроднадзору разработать законопроект об административной ответственности для компаний, которые дымят в двенадцати "самых грязных" российских городах (Омск не избежал попадания и в этот список, составленный по итогам мониторинга качества воздуха). За недостаточное снижение выбросов их предполагается наказывать предупреждениями, штрафами и приостановлением деятельности.

Прямая речь

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

- Компенсации за причиненный экологический ущерб должны выплачиваться бизнесом из чистой прибыли, чтобы не снижать размера налоговых отчислений. Такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы. Это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба идет, по сути, за счет простых граждан. Так быть не должно. Надо, чтобы ущерб оплачивался из чистой прибыли компаний. Только тогда ответственность будут нести их собственники и первые лица. По поручению президента мы подготовим законопроект, который обяжет собственников отвечать за ликвидацию причиненного вреда. Бизнес должен работать по принципу "убери за собой".

В регионах Общество Экология Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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