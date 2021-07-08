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08.07.2021 13:07
Рубрика: Общество

Ученые оценили состояние водоемов на Таймыре

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба БНЭ Фото: Пресс-служба БНЭ
Фото: Пресс-служба БНЭ

Первая часть второго сезона Большой Норильской экспедиции завершилась на Таймыре. Ее участники проводили гидрохимические исследования местных водоемов - ручьев и рек Норило-Пясинской системы. Представители трех институтов также измеряли скорость течения и устанавливали гидрологические створы, сообщает сегодня издание Сибирского отделения Российской академии наук.

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Главная задача Большой Норильской экспедиции - оценка возможности повторного загрязнения (после ЧП 2020 года) в случае половодья с учетом всех рисков.

По предварительным данным специалистов, общее содержание растворенных в реках и ручьях веществ "довольно низкое", и можно сделать вывод, что "вода достаточно чистая".

Еще одной группе ученых предстоит работать на территории с 15 по 25 июля. Они также возьмут пробы воды, дна, почвы, сделают описания растительности вдоль берегов. Это поможет рассказать об экологических изменениях в регионе, проинформировали участники экспедиции.

В конце июля стартует следующая часть исследований. На север Красноярского края приедут зоологи, ботаники, геохимики и другие специалисты. Общая цель - оценить состояние поверхностных вод, дна, растительности и животных, а также многолетнемерзлых грунтов.

Фото: Пресс-служба БНЭ
В регионах Общество Наука Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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