Введенный после разлива нефтепродуктов режим ЧС отменили на Таймыре

Правительство Красноярского края отменило режим чрезвычайной ситуации, который действовал в Норильске и на Таймыре с мая 2020 года, сообщает сегодня пресс-служба регионального кабинета министров.

Напомним, режим ЧС ввели в связи с происшествием на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". 29 мая прошлого года из-за разгерметизации емкости с дизельным топливом здесь произошел его разлив. На почву тундры и в водные объекты попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Последствия ЧП ликвидировали сотрудники МЧС и краевого учреждения "Спасатель", специалисты "Морской спасательной службы" из Мурманска, работники "Норникеля", "Газпромнефти", "Транснефти". Участвовали около 700 человек, было задействовано более 200 единиц техники.

Сейчас на Таймыре завершены три главных этапа локализации и ликвидации разлива топлива в реку Амбарная, цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова. Продолжается переработка грунта, специалисты рекультивируют земли и водные объекты, пострадавшие от ЧП.