Как в российских регионах отметили День семьи, любви и верности

Традиционные ценности. Семья, любовь, верность - эти понятия по своему значению подобны Святой Троице, одной из главных святынь православной веры. Каждый год восьмого июля мы отмечаем этот день, вспоминая святых Петра и Февронию. Как местные СМИ напомнили об этом празднике?

Возвращение святыни

Архангельская газета "Правда Севера" рассказывает читателям, когда и как стал отмечаться День любви, семьи и верности.

История праздника началась в 1990-х годах в городе Муроме, где после тотального поражения советских воинствующих атеистов с верой и верующими было возрождено почитание православных святых Петра и Февронии, умерших 8 июля 1228 года.

В начале 2000-х годов решением муромского мэра Валентина Качевана ко дню Петра и Февронии было впервые приурочено празднование дня города. Перенос светского праздника градоначальник мотивировал сохранением исторического облика города: к дате торжественных мероприятий были привязаны сроки окончания работ по реставрации муромских церквей. В последующие годы местная администрация пыталась популяризовать день Петра и Февронии как альтернативу дню Святого Валентина, но самостоятельно они не смогли добиться успеха.

В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали несколько тысяч подписей под обращением о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья (в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)", в котором призывали объявить 8 июля всероссийским праздником, посвящённым нравственным и духовным семейным ценностям. Накануне Крещения 18 января 2008 года глава Счетной палаты, почётный гражданин Мурома и глава попечительского совета Спасо-Преображенского монастыря Сергей Степашин, настоятель монастыря игумен Кирилл (Епифанов) и другие государственные и общественные деятели подписали документ об учреждении праздника. Инициативу поддержали региональные руководители и общественные деятели, Государственная дума, Совет Федерации и Русская православная церковь".

И еще одно важное дополнение. "Википедия" пишет, что День семьи, любви и верности отмечается не только в России, но и в других странах - Болгарии, Беларуси, Азербайджане, на Украине, в Германии, Великобритании и Франции.

Голубь и голубка

Ярославская газета "Северный край" напоминает о том, как в этом старинном русском городе в прошлом году этот день ознаменовался открытием памятника "виновникам торжества".

Накануне сюда была доставлена из Мурома икона святых с частицей их мощей. Несмотря на ранний час и середину рабочей недели, народу в храме собралось немало. После литургии верующие двинулись крестным ходом на Первомайский бульвар. Впереди колонны клирики епархии Павел Поздеев и Дмитрий Денисов несли икону благоверных князя Петра и княгини Февронии. Миссия эта была доверена им неслучайно, объяснил архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл. У каждого большая и дружная семья. Отец Павел и матушка Ангелина вырастили одиннадцать детей, отец Дмитрий и матушка Галина - семерых. Их семейные отношения словно продолжают традицию Петра и Февронии. Взаимное уважение и верность почитаются за главные семейные ценности.

И вот наступил главный момент торжества: под звон походной звонницы с памятника спадает драпировка, и взорам всех предстают фигуры князя и княгини, держащие в руках голубей.

Не без проблем

Масштабного празднования "Дня Семьи, любви и верности 2021" не будет", - с прискорбием сообщает читателям "Владимирская газета". А причина простая: празднику помешала пандемия. "Развитие эпидобстановки не позволяет и в этом году провести масштабные мероприятия в Муроме. Большой праздничный концерт на берегу Оки отменен по рекомендации Роспотребнадзора. Но праздничный концерт по Первому каналу покажут.

Но празднику быть. Как сообщил начальник управления культуры администрации городского округа Муром Владимирской области Валерий Козлов, обязательно состоится Международный благотворительный кинофестиваль "Свет лучезарного ангела", вручение медалей "За любовь и верность" (в связи с установившейся жаркой погодой рассматривается вариант вручения наград в помещении при условии соблюдения противокоронавирусных мер), фотовыставка "Семья- душа России" и традиционный конкурс муромских семей.

Пить или не пить?

В интересную дискуссию невольно вступили две газеты - владимирская областная "Хронометр" и городская "Дмитровский вестник".

"Во Владимирской области 8 июля продажа алкоголя будет под запретом", - сообщает "Хронометр" и разъясняет подробности. "Соответствующие ограничения, ставшие уже традиционными, будут действовать в течение всего четверга. Связано это с празднованием Дня семьи, любви и верности, центром которого стал Муром. Об этом сообщает администрация Владимирской области. Данный запрет действует на территории региона уже несколько лет. "Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День семьи, любви и верности (8 июля)", - говорится в тексте областного закона.

А "Дмитровский вестник" публикует программу празднования "Семейного дня", в которой, в частности, предусмотрено, что "пары, пришедшие на праздник, смогут пройти тропами Петра и Февронии, испытать себя на силу и ловкость, смекалку и знания, попробовать старинные русские напитки и ощутить себя в роли русских князей и княгинь…"

"Проведите этот день вместе с музеем-заповедником "Дмитровский кремль" и ощутите красоту и силу истинной любви!" - призывает газета. Но уклоняется от пояснения, что значит "попробовать старинные русские напитки". И какие напитки имеются в виду? Знаменитая медовуха? Хмельной квас? Или, может быть, то самое, о чем строки Пушкина "…и я там был, мёд-пиво пил, по усам текло…" Так можно или не нужно выпивать в День семьи, любви и верности? Читатели двух соседних газет остаются без точного ответа на этот вопрос.

Стоп-развод!

В Крыму решили отметить этот день не только формально, торжественными словами и радостными мероприятиями. Газета "Новости Феодосии" сообщает: на территории крымского полуострова с 8 июня по 8 июля объявлена акция "Стоп-развод!".

Очень полезное начинание. Не словом, а делом освятить память святых благоверных супругов, подать пример истинной верности священным национальным традициям. В рамках акции пройдут заседания школы молодоженов, в ходе которых, в частности, семейные психологи проведут работу с супружескими парами, находящимися на грани развода, специалисты крымских отделов ЗАГС организуют публикации тематических статей и чествования юбиляров семейной жизни.

Как рассказала заместитель министра - начальник департамента ЗАГС Минюста Крыма Наталия Пельо, такие мероприятия ежегодно проводятся с целью укрепления статуса семьи, возрождения духовно-нравственных традиций семейных отношений и улучшения демографической ситуации в Крыму. "Расторжение брака - одна из самых острых проблем сегодня, которая рассматривается государством и обществом как негативное и отрицательное явление. Стабильный и крепкий брак, счастливые супружеские пары, искренне любящие свою семью, - основа сильного и успешного государства, ведь если общество будет держаться вместе, никакие влияния извне его не смогут сломить", - отметила замминистра. Газета напомнила, что в 2016 году за время проведение акции "Стоп-развод!" крымчанами было подано 444 заявления о разводе, но благодаря работе сотрудников службы ЗАГС 34 супружеских пары отозвали заявления и сохранили семью.

Многодетным - приоритет

Сегодня в Верхневолжье возрождаются традиции большой и дружной семьи, особое внимание уделяется поддержке материнства и детства, - сообщает газета "Тверские ведомости". Для семей с детьми предусмотрено около 50 различных мер поддержки, в том числе около 40 видов социальных выплат, 30 из которых установлены на региональном уровне. По инициативе губернатора Игоря Рудени пакет мер постоянно расширяется. Приоритет - многодетные семьи. В 2020 году введены сертификаты на приобретение автотранспорта для семей с пятью и более детьми. В Тверской области автомобили вручают также победителям регионального конкурса "Лучшее семейное подворье", который впервые прошел в регионе в 2020 году.

Многодетным родителям Верхневолжья, воспитывающим школьников младших классов, предоставляют бесплатно форму для учебы, семьи освободили от уплаты транспортного налога. Вклад родителей в воспитание детей отмечают почетными знаками "Слава Матери" и "Слава Отца". Благодаря системным мерам только за 2020-й в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 1 тысячу. Сейчас в многодетных семьях Верхневолжья воспитывается почти 44 тысячи детей - это на 10 тысяч детей больше, чем в 2016 году.