Калининградца задержали за угрозы главе регионального Роспотребнадзора

В Калининграде полицейские задержали 38-летнего мужчину, который публично оскорблял главу регионального управления Роспотребнадзора и угрожал ей из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 38-летний калининградец, уже имеющий судимость, был задержан полицейскими при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".

Задержанному избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие.

По данным полиции, мужчина разместил в соцсети видео, содержащее нецензурные оскорбления и угрозы в адрес главы управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бабура. Таким образом подозреваемый выразил свое недовольство ее постановлениями, принятыми для предотвращения распространения коронавируса.

В Калининградской области фиксируется рост заболеваемости, за последние сутки зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим ужесточаются ограничения: запрещены массовые мероприятия, работа аттракционов, предприятиям общепита предписана 50-процентная посадка и так далее.