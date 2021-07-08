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08.07.2021 12:28
Рубрика: Происшествия

Калининградца задержали за угрозы главе регионального Роспотребнадзора

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде полицейские задержали 38-летнего мужчину, который публично оскорблял главу регионального управления Роспотребнадзора и угрожал ей из-за ограничений, связанных с COVID-19.

В Калининграде медика задержали за подделку справок о вакцинации

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 38-летний калининградец, уже имеющий судимость, был задержан полицейскими при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".

Задержанному избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие.

По данным полиции, мужчина разместил в соцсети видео, содержащее нецензурные оскорбления и угрозы в адрес главы управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бабура. Таким образом подозреваемый выразил свое недовольство ее постановлениями, принятыми для предотвращения распространения коронавируса.

В Калининградской области фиксируется рост заболеваемости, за последние сутки зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим ужесточаются ограничения: запрещены массовые мероприятия, работа аттракционов, предприятиям общепита предписана 50-процентная посадка и так далее.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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