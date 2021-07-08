В Петербурге с 13 июля запретят массовые мероприятия

В Северной столице с 13 июля вводятся дополнительные ограничения, связанные с эпидситуацией. В частности, все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, сообщает администрация города.

А сами спортсмены, тренеры, судьи и другие лица, обеспечивающие проведение матчей, должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за три дня до проведения мероприятия.

Каждый конкретный матч будет согласовываться индивидуально, с учетом требований Роспотребнадзора. Что касается фан-зон Евро-2020, то они продолжают работать в обычном режиме. Чемпионат закончится 11 июля, а новые ограничения вступают в силу 13 июля.

Также в городе вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий численностью более 75 человек.

Впрочем, ограничение не затронет мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирках и кинотеатрах, если они согласованы с комитетом по культуре Санкт-Петербурга. При этом допустимая заполняемость концертных залов составляет 1500 человек.

Также ограничения коснулись работы внутреннего водного транспорта. Пассажиров они смогут принять на борт не более чем на половину от числа мест. При этом развлекательно-зрелищные мероприятия на воде оказались вообще под запретом.

Срок действия ограничений - по 16 августа.