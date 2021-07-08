Постановление правительства Санкт-Петербурга от 8 июля 2021 года № 476 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-20 постановления слова "По 12.07.2021" заменить словами "По 16.08.2021".

1.2. Дополнить постановление пунктом 2.1.29 следующего содержания:

"2.1.29. Доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия и их посещение гражданами".

1.3. Абзац первый пункта 2-5.23 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.23. Организовать допуск посетителей в театры, цирки, концертные залы и организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения следующих требований:".

1.4. Абзацы девятый и десятый пункта 2-5.23 постановления изложить в следующей редакции:

"обеспечения с 13.07.2021 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 75 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия, за исключением организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, цирков;

обеспечения с 13.07.2021 организациями, осуществляющими публичную демонстрацию фильмов, цирками одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия".

1.5. Пункты 2-5.27, 2-51, 15-6, 15-7 и 15-9 постановления исключить.

1.6. Пункт 2-5.31 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.31. Осуществлять деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом при условии:

актуализации локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по транспорту;

обеспечения одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от количества пассажирских мест на судне;

обеспечения нахождения посетителей исключительно на пассажирских местах во время движения судна;

недопущения проведения зрелищно-развлекательных мероприятий".

1.7. В абзаце первом пункта 2-20 постановления слова ", а также на территориях и при проведении мероприятий, указанных в абзаце пятом пункта 2-50 и абзаце первом пункта 2-51 постановления" исключить.

1.8. В пунктах 2-42, 2-43 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 12.07.2021" заменить словами "по 16.08.2021".

1.9. Пункт 2-50 постановления изложить в следующей редакции:

"2-50. С 13.07.2021 по 16.08.2021 запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (за исключением проведения спортивных и физкультурных мероприятий по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту, проведения в театрах, цирках, организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, и концертных залах культурных и зрелищных мероприятий по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга) и посещение гражданами указанных мероприятий, если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Максимально допустимое количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых в театрах, цирках и концертных залах в период с 13.07.2021 по 16.08.2021 в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, составляет не более 1500 человек.

При проведении мероприятий, согласованных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, организаторы соответствующих мероприятий, а также собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся указанные мероприятия, обязаны обеспечить использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, а также соблюдение требований, предусмотренных постановлением, условий проведения соответствующих мероприятий.

В случае выявления неисполнения запрета (временного ограничения), предусмотренного в абзаце первом настоящего пункта, а также иных требований, предусмотренных постановлением, согласование проведения мероприятий соответствующими организациями (индивидуальными предпринимателями), а также проведения мероприятий в соответствующих зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), указанных в абзаце первом настоящего пункта, в дальнейшем допускается только после принятия мер, устраняющих причины неисполнения установленных запретов (временных ограничений) и требований, в соответствии с порядками, указанными в пунктах 15-4 и 15-5 постановления.

С 13.07.2021 по 16.08.2021 проведение спортивных и физкультурных мероприятий допускается при наличии у всех спортсменов, тренеров, судей и иных лиц, обеспечивающих проведение соответствующего мероприятия, документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения соответствующего мероприятия, или сертификата о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции".

2. Комитету по физической культуре и спорту, Комитету по культуре Санкт-Петербурга и Комитету по транспорту до 09.07.2021 привести свои правовые акты в соответствие с постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2 - 1.7 и 1.9, вступающих в силу с 13.07.2021.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







