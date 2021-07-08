Ученые Астраханского госуниверситета работают над программой "Умная рыбалка", позволяющей с помощью телефона определять виды рыб, которые обитают в местных водоемах: от воблы до карася. Если навести камеру мобильника на ту, что попалась на крючок, приложение "расскажет", где больше всего обитает такой рыбы, можно ли ее сейчас ловить, что и как из нее приготовить. Базовая версия программы будет бесплатной, доступной для скачивания на большинстве смартфонов.

И уже в следующий День рыбака новинку можно будет применить на рыбалке. Ее планируют запустить весной. Впрочем, астраханцев учить варить уху особо не надо. Сами других научат. В свой любимый праздник - День рыбака - в это воскресенье они по традиции проведут фестиваль ухи на берегу Волги.

Десятки дымящихся котлов со свежевыловленной рыбой, аромат костра и наваристого бульона неизменно привлекают тысячи зрителей (правила ковидной безопасности никто не отменял!). Главное астраханское блюдо готовят настоящие рыбаки, у каждого - свои секреты. Одни добавляют в бульон рюмку водки, считая, что без нее уха - это рыбный суп, другие - раковое мясо. А третьи - полено!

"Каждый год в наш регион на рыбалку приезжают более миллиона туристов. Но не все разбираются в многообразии рыб, которые здесь водятся, некоторые виды вообще запрещены к вылову. И мы решили приобщить искусственный интеллект для идентификации рыб", - рассказал "РГ" один из разработчиков, руководитель проектного офиса "Искусственный интеллект" университета Александр Кошкаров.

Изобретатели используют нейросети. Им помогают сотрудники Астраханского биосферного заповедника, а также студенты и преподаватели биологического факультета. Они собирают изображения рыб, их подробные описания. А программисты создают машинные алгоритмы, которые позволят выдавать эту информацию рыболовам. С помощью приложения можно будет оценить размер и вес улова. Программу также наделят опцией ставить геометку в местах запрета вылова, и наоборот - там, где больше всего рыбы. Рыбакам это поможет определять "клевые участки", а ученым - места обитания и миграции тех или иных видов.

"Умная рыбалка" поможет рыбакам найти "клевые участки", а ученым определить миграцию рыб

В водоемах Астраханской области обитает более 56 видов рыб. И это не только знаменитые щука, сазан, судак и карась. Есть и их менее известные собратья: волжская минога, каспийский рыбец, налим, кумжа - они относятся к редким видам и занесены в Красную книгу.

И рыболовам-любителям надо об этом знать.

Рецепт от деда

Руководитель паблика "Большая рыбалка в Астрахани" Антон Фокин поделился с "РГ" рецептом приготовления ухи, который перешел к нему от деда:

- Разжигаю костер, ставлю кастрюлю, заливаю воду: примерно 3-4 литра. Перед этим ловлю рыбу, чищу, потрошу и режу на куски (потребуется 5-7 небольших рыбин). Головы и хвосты - в утиль.

В воду бросаю рыбу, "лаврушку" (3-5 листов), черный перец горошком (около 15 штук) и дожидаюсь, пока закипит. Потом солю (около 2 столовых ложек), снимаю пенку с бульона и закладываю картошку (5-7 штук), лук целой чищеной головкой и свежие порезанные помидорки (3 штуки). И никакой моркови! В конце посыпаем петрушкой и укропом.

И помним про полено! Свежесрубленное на природе. Оно должно прогореть. А за пять минут до снятия ухи с костра окунаю полено в кастрюлю. Это придает бульону особенный аромат и улучшает вкус.