В Крыму танкисты провели стрельбы по вертолетам на фоне учений Sea Breeze

На Ангарском полигоне под Симферополем армейский корпус Черноморского флота провел учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщило РИА Новости.

Танкисты стреляли на расстоянии одного-двух километров по внезапно появляющимся на короткое время мишеням, которые имитировали боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника. Выполнение огневых задач требовало от участвующих в учениях военных мгновенной реакции, тем более что их выполнению сопутствовали новые вводные насчет распределения целей, сосредоточения огня на одной цели, а также одиночному и групповому маневрированию во время учебного боя.

В стрельбах приняли участие около 200 военнослужащих и 10 танков Т-72Б3.

Напомним, что учения прошли на фоне крупных маневров Sea Breeze - 2021 в северо-западной части Черного моря, которые продлятся до 10 июля. В них во главе с США участвуют 32 страны, около пяти тысяч военнослужащих, 40 кораблей и вспомогательных судов, 30 самолетов, беспилотников и вертолетов.

В конце июня в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные следят за ходом маневров Североатлантического альянса.