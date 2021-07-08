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08.07.2021 11:59
Рубрика: Общество

В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

В Волгоградской области с 12 июля будут введены новые ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства.

Так, с 12 июля ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и другим предприятиям общественного питания (включая летние кафе) будет запрещено принимать посетителей в зале с полуночи до шести часов утра. Исключение составит обслуживание на вынос. Также в этих заведениях будет приостановлена работа детских комнат.

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Для посещений станут недоступны детские развлекательные центры, а также фудкорты и детские игровые комнаты в торговых и торгово-развлекательных комплексах. А всем несовершеннолетним волгоградцам разрешат находиться в ТРК только в сопровождении взрослых.

К слову, работодателям теперь будет рекомендовано каждые 15 календарных дней проводить лабораторные исследования на COVID-19 не менее десяти процентам работников, а также перевести на дистанционный режим работы тех сотрудников, кто еще не прошел вакцинацию.

Пансионатам, домам отдыха, санаторно-курортным организациям рекомендуется принимать граждан, предъявившим сертификат о вакцинации или документ с результатами исследований на наличие антител.

Как уточнили в администрации Волгоградской области, одновременно с изменениями в постановление № 179 подготовлен другой регулирующий документ - "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуаль-ных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Волгоградской области".

Согласно документу, после 12 июля "зонами свободными от COVID-19" с возможностью продолжения работы в круглосуточном режиме или без введения дополнительных ограничений станут те заведения, где не менее 60 процентов от общего числа работников не позднее шести месяцев назад прошли процедуру вакцинации или перенесли COVID-19 с документальным подтверждением наличия антител. Это музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные.

В свою очередь, посетители заведений должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и второй на выбор: сертификат о проведении вакцинации с QR-кодом; документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител; справка о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании. Несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут появиться только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы.

Напомним, в Волгоградской области продолжают действовать ограничительные меры с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил: социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекции транспортных средств и контактных поверхностей, обработки рук антисептическими средствами, термометрии.

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