Постановление губернатора Волгоградской области от 6 июля 2021 года № 488 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.14 следующего содержания:

"3.14. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных законных представителей).".

1.2. В пункте 4:

1) дополнить пункт новыми подпунктами 4.17-4.18 следующего содержания:

"4.17. Рекомендовать обеспечивать через каждые 15 календарных дней проведение лабораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении не менее 10 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в случае если численность работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в организации составляет более 100 человек. Указанные лабораторные исследования не проводятся в случаях наличия не менее чем у 60 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам информации о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19).

4.18. Рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, не представивших информацию о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19), либо результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении исследования.";

2) подпункты 4.17-^1.19 считать соответственно подпунктами 4.19-4.21.

1.3. В пункте 14:

1) абзац первый подпункта 14.1 после слов "и иных аналогичных объектах," дополнить словами "детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах, иных";

2) абзац тринадцатый подпункта 14.1 исключить;

3) подпункт 14.2 после слов "и иных аналогичных объектов," дополнить словами "детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных".

1.4. В подпункте 15.1.1 подпункта 15.1 пункта 15:

1) абзац первый после слова "закусочных" дополнить словами ", фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания)";

2) абзац третий после слов "(включая летние кафе)" дополнить словами ", за исключением фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания)";

3) абзац пятый после слова "запрет" дополнить словами "на работу детских комнат,";

4) абзацы десятый-пятнадцатый исключить;

5) дополнить подпункт абзацем девятым следующего содержания:

"осуществление деятельности с обслуживанием в зале в период не ранее 06 ч 00 мин. и не позднее 00 ч 00 мин. (в иное время только на вынос);".

1.5. Подпункт 15.3 пункта 15 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по приему, размещению граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах, осуществлять прием и размещение граждан, представивших информацию о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19) либо результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении исследования.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июля 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин







