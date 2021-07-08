В Челябинске завели уголовное дело на водителя электросамоката

В Челябинске возбуждено первое уголовное дело из-за ДТП с электросамокатом, в котором пострадал ребенок. Действия водителя квалифицированы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, передает прокуратура региона.

- Инцидент произошел 8 мая на территории ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске, - сообщила представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева. - Неустановленное лицо сбило на электросамокате пятилетнего ребенка, причинив тяжкий вред его здоровью. - Отдел дознания ОП "Центральный" УМВД по Челябинску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ, предусматривающей наказание в виде крупного штрафа, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы на срок до трех лет или полугодового ареста.

Полиция установила, что виновником происшествия стал 23-летний челябинец, катавший на электросамокате свою девушку. Сбитый ребенок получил тяжелую травму ноги, потребовавшую операции и длительного лечения в областной детской клинической больнице. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.

Стоит отметить, что после первых происшествий с электросамокатами сервисы кикшеринга в Челябинске снизили скорость их передвижения в прогулочных зонах и местах с массовым пребыванием людей.