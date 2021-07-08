В 2021 году величина прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 рубля. С 1 января 2022 года показатель вырастет на 297 рублей (на 2,5%) - до 11 950 рублей. При этом для трудоспособных граждан минимум на 2022 год определен на уровне 13 026 рублей, для детей - 11 592 рублей, для пенсионеров - 10 277 рублей.

Прожиточный минимум теперь устанавливается раз в год, а не каждый квартал. По новым правилам прожиточный минимум не привязан к потребительской корзине. Он с этого года составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, а МРОТ - 42% от медианной зарплаты, напоминают в минтруде. На 2022 год МРОТ планируется установить в 13 617 рублей (+6,4% к 2021 году).

"Исходя из величины прожиточного минимума определяются минимальные размеры пенсии, размеры выплат соцпособий. Он является критерием, по которому определяется право на помощь от государства", - рассказывает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. На основе федерального прожиточного минимума регионы устанавливают собственные минимумы. Так, пенсии в России не могут быть ниже регионального прожиточного минимума, рассчитанного для пенсионеров.

Влияет прожиточный минимум и на размер пособий. Размер нового пособия для будущих мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, составит половину прожиточного минимума на взрослого - в среднем 6350 рублей. Размер еще одного нового пособия - для одиноких родителей - 50% региональной величины прожиточного минимума для детей (в среднем 5650 рублей).