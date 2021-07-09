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9 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1070 г. Москва "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2022 год"

Дата подписания 30 июня 2021 г.
Опубликован 9 июля 2021 г.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 г. величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11950 рублей, для трудоспособного населения - 13026 рублей, пенсионеров - 10277 рублей, детей - 11592 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует по 31 декабря 2022 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин