Россельхознадзор проверит иностранных производителей вин

Россельхознадзор запросил у стран, поставляющих в Россию винодельческую продукцию, информацию о действующих системах надзора за производством вина. Об этом глава ведомства Сергей Данкверт сообщил на встрече с представителем Еврокомиссии Джоном Кларком.

По словам Данкверта, документы предоставлены пока только Чили и Португалией (не в полном объеме).

Ведомство намерено провести также инспекции мест изготовления винной продукции для подтверждения соответствия технологических процессов российским нормам. Такие меры Россельхознадзор планирует применить ко всем государствам, экспортирующим вина в Россию.

По словам Данкверта, право контролировать соответствие российским нормам технологии производства винодельческой продукции на территориях иностранных государств дано Россельхознадзору по закону о виноградарстве и виноделии.

По данным Россельхознадзора, Евросоюз является крупнейшим поставщиком вин в Россию. В прошлом году импорт европейских виноградных вин в денежном выражении составил 752 миллиона долларов, в натуральном - 223 миллионов литров. Больше всего вин поставила Италия (93 млн литров), Испания (67 млн литров), Франция (36 млн литров), Португалия (13 млн литров), Германия (7 млн литров). В этом году из Евросоюза было ввезено в Россию 108 млн литров вин на сумму в 383 млн долларов.

Ранее стало известно о том, что один из ведущих мировых производителей шампанских вин Moet Hennessy приостанавливает поставку шампанского в Россию из-за новых поправок в закон об обороте алкогольной продукции (вступил в силу 2 июля 2021 года). По нему исключается понятие "шампанское", остается только понятие "российское шампанское". Таким образом, поставщикам импортного шампанского (включая производителей из провинции Шампань во Франции) придется на контрэтикетке указывать, что это не шампанское, а игристое вино. Соответственно, импортерам придется проходить процедуру сертификации заново и перемаркировывать свою продукцию. Еврокомиссия выступила против этих поправок в закон. Эксперты прогнозируют возможный дефицит шампанского из-за введенных изменений.

Однако в Минсельхозе сообщили, что изменения не запрещают использовать географическое обозначение Champagne для винодельческой продукции. Вместе с тем, указание на этикетке вида винодельческой продукции является обязательным, в том числе для импортируемой продукции. А по закону о виноградарстве и виноделии (вступил в силу 26 июня 2020 года) в классификации винодельческой продукции есть вина, игристые вина, крепленые вина, но нет шампанского. Эта классификация и была перенесена в базовый закон об обороте алкогольной продукции.