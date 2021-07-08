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08.07.2021 12:01
Рубрика: Легковые авто

Российский вездеход "Шерп" отправился покорять Индию

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: sherpindia/instagram.com Фото: sherpindia/instagram.com
Фото: sherpindia/instagram.com

Известный во всем мире российский вездеход-амфибия "Шерп" отправился покорять индийский рынок. Накануне в Индию была доставлена первая партия из двух машин, которым предстоит шестидневный пробег по стране с целью демонстрации.

Фото: Роспатент
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Колесный вездеход-амфибия "Шерп" спроектирован в начале 2010-х годов инженером-конструктором из Санкт-Петербурга Алексеем Гарагашьяном. Небольшой по габаритам (3,4 м длина, 2,5 ширина и высота) и легкий (снаряженная масса 1300 кг) вездеход на больших колесах (внешний диаметр 1,6 м) сверхнизкого давления, предназначен для перевозки пассажиров и груза общей массой до 1 т в условиях сложного для передвижения рельефа болот, топей, песчаных барханов, гористой местности, а также способен вплавь преодолевать водные преграды.

Уникальная особенность вездехода "Шерп" - пневмоциркуляционная подвеска: все четыре колеса объединены посредством воздушных каналов в общий пневмоконтур. Управление степенью раскрытия каналов, позволяет оперативно изменять площадь пятна контакта каждого из колес в широком диапазоне.

Эти вездеходы не только популярны среди охотников, рыбаков и просто любителей дикой природы по всему миру - "Шерп" официально экспортируется на все континенты, кроме Антарктиды, но также используются национальными природоохранными поисково-спасательными службами многих стран, включая Россию.