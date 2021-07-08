Сайты для переводов незаконным онлайн-казино заблокируют без суда

Решение о блокировке таких сайтов будет принимать Федеральная налоговая служба (ФНС). Сейчас налоговая служба может применять аналогичную меру только в отношении сайтов непосредственно незаконных казино и лотерей.

Кроме того, банкам, платежным агентам, операторам связи (включая почтовую), запрещается заключать договоры с теми лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей либо осуществляют в их пользу переводы. Уже заключенные договоры должны быть расторгнуты в течение 60 дней со дня размещения на сайте ФНС такого перечня. ФНС должна будет информировать Банк России о выявленных случаях осуществления банками переводов в пользу лиц, включенных в перечень.

На сайте ФНС будут размещены перечни зарубежных поставщиков платежных услуг, которые переводят деньги организаторам нелегальных казино и лотерей, списки будут обновляться. Иностранные банки, которые осуществляют такие переводы, попадут в отдельный перечень.