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08.07.2021 22:27
Рубрика: Экономика

Азартные иглы

Сайты для переводов незаконным онлайн-казино заблокируют без суда
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Сайты, через которые переводятся деньги для незаконных интернет-казино и лотерей, будут блокироваться во внесудебном порядке. Закон об этом публикует "Российская газета".

Решение о блокировке таких сайтов будет принимать Федеральная налоговая служба (ФНС). Сейчас налоговая служба может применять аналогичную меру только в отношении сайтов непосредственно незаконных казино и лотерей.

ЦБ РФ отозвал лицензию еще у одного банка за обслуживание казино

Кроме того, банкам, платежным агентам, операторам связи (включая почтовую), запрещается заключать договоры с теми лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей либо осуществляют в их пользу переводы. Уже заключенные договоры должны быть расторгнуты в течение 60 дней со дня размещения на сайте ФНС такого перечня. ФНС должна будет информировать Банк России о выявленных случаях осуществления банками переводов в пользу лиц, включенных в перечень.

На сайте ФНС будут размещены перечни зарубежных поставщиков платежных услуг, которые переводят деньги организаторам нелегальных казино и лотерей, списки будут обновляться. Иностранные банки, которые осуществляют такие переводы, попадут в отдельный перечень.

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