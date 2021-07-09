Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 75; N 9, ст. 1469) следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"в отношении юридических лиц - наименование, организационноправовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;";

2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом.

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2005, N 30, ст. 3104; 2013, N 52, ст. 6981; 2017, N 49, ст. 7330; 2018, N 11, ст. 1587; 2019, N 29, ст. 3856; N 30, ст. 4141) следующие изменения:

1) в статье 61:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Деятельность по проведению лотерей на территории Российской Федерации, включая их проведение с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи и лотерейных терминалов, запрещена, за исключением лотерей, указанных в части 4 статьи 3 настоящего Федерального закона. Для целей настоящей части местом осуществления деятельности по проведению лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи признается территория Российской Федерации в случае, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1) место жительства участника лотереи расположено на территории Российской Федерации;

2) место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый участником лотереи для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора лотереи или распространителя, либо оператора электронных денежных средств, через которого участником лотереи осуществляется оплата лотерейных ставок и иных платежей в пользу оператора лотерей или распространителя, расположено на территории Российской Федерации;

3) сетевой адрес участника лотереи, используемый для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора лотереи или распространителя, зарегистрирован в Российской Федерации;

4) международный код страны абонентского номера, используемого участником лотереи для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора лотереи или распространителя, присвоен Российской Федерации.";

б) часть 6 дополнить словами ", в том числе сети "Интернет", а также средств связи и лотерейных терминалов";

2) в статье 62:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 62. Ограничения переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации";

б) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей (далее - перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств).";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.";

в) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей (далее - орган государственного надзора), перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.";

г) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей, не включенным в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - перечень операторов лотерей и распространителей), условиями которого предусматривается осуществление в пользу такого лица перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица.";

д) в части 2 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

е) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечня операторов лотерей и распространителей устанавливается Правительством Российской Федерации.

Состав информации, включаемой в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации.

При этом сведения о лицах, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включенной в указанные перечни информации в порядке, установленном в соответствии с абзацем вторым настоящей части.";

ж) в части 4 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

з) в части 5:

в абзаце первом слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

в пункте 1 слова "трансграничные переводы денежных средств" и слова ", трансграничные переводы денежных средств" исключить;

в пункте 2 слова "трансграничных переводов денежных средств" исключить;

и) в части 51:

в абзаце первом после слов "государственного надзора" дополнить словами "в целях подтверждения факта осуществления деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации", слово "осуществляющими" заменить словами "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по";

в пункте 1 слова "организацию и (или) проведение" заменить словами "организации и (или) проведению";

в пункте 2 слова "распространение (реализацию, выдачу)" заменить словами "распространению (реализации, выдаче), приему", слово "прием" заменить словами "по приему";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) оказанию услуг по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) приему платежей в пользу лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.";

к) в абзаце первом части 6 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

л) в абзаце первом части 7 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

м) в пункте 1 части 8 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

н) в абзаце первом части 9 слова "в иные органы государственной власти" заменить словами "в органы государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам", слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

о) в части 10:

в абзаце первом слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

в пункте 1 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

в пункте 2 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица об исключении его из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 7 настоящей статьи.";

п) дополнить частями 11 - 45 следующего содержания:

"11. Орган государственного надзора ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей (далее - перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей). В перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, не подлежат включению иностранные лица, являющиеся иностранными банками.

12. Порядок ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, устанавливается Правительством Российской Федерации. Состав информации, включаемой в указанный перечень, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения о лицах, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интердарственного надзора. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включенной в указанный перечень информации в порядке, установленном в соответствии с настоящей частью.

13. В случае первичного выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг факта оказания им услуги по приему платежа, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операции с использованием электронного средства платежа по поручению физического лица лицу, информация о котором включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, информация о котором не включена в перечень операторов лотерей и распространителей (далее - перевод в пользу нелегального оператора лотерей или нелегального распространителя), орган государственного надзора направляет такому иностранному поставщику платежных услуг уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней.

14. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 13 настоящей статьи) выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 13 настоящей статьи, факта оказания им услуги по переводу в пользу нелегального оператора лотерей или нелегального распространителя орган государственного надзора включает такого иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

15. Лицо, включенное в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, вправе направить в орган государственного надзора заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по переводу в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

16. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 15 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей;

2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

17. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней.

18. Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

19. Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

20. Основанием для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, является:

1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 15 настоящей статьи;

2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей;

3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления иностранного поставщика платежных услуг об исключении его из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 15 настоящей статьи.

21. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу лица, включенного в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

22. В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что получатель денежных средств является лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

23. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

24. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

25. Орган государственного надзора направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о выявленных им случаях осуществления российскими кредитными организациями переводов денежных средств (электронных денежных средств) в пользу лиц, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, либо в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, для принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством Российской Феде-рации.

26. Орган государственного надзора ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей (далее - перечень иностранных банков). Порядок ведения перечня иностранных банков и состав информации, включаемой в указанный перечень, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

27. В случае первичного выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, орган государственного надзора направляет такому банку уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней.

28. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 27 настоящей статьи) выявления органом государственного надзора на основании полученной таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 27 настоящей статьи, факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, орган государственного надзора включает такой иностранный банк в перечень иностранных банков.

29. Иностранный банк, включенный в перечень иностранных банков, вправе направить в орган государственного надзора заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

30. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 29 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков;

2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

31. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключестранных банков срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней.

32. Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

33. Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

34. Основанием для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков является:

1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 29 настоящей статьи;

2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного банка в перечень иностранных банков;

) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления иностранного банка об исключении его из перечня иностранных банков, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 29 настоящей статьи.

35. Орган государственного надзора вправе требовать и получать у кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании полученных таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющими организацию и (или) проведение лотереи без разрешения Правительства Российской Федерации о ее проведении (далее - сведения).

36. Запрос о представлении сведений в кредитные организации направляется органом государственного надзора в электронном виде. Запрос должен содержать указание на то, что он направляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. Перечень сведений, которые могут быть запрошены у кредитной организации, форматы и порядок направления органом государственного надзора запроса в кредитную организацию устанавливаются органом государственного надзора по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

37. Кредитная организация представляет в орган государственного надзора по его запросу сведения в электронном виде. Порядок представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с органом государственного надзора.

38. Центральный банк Российской Федерации согласовывает с органом государственного надзора форматы (изменения в них) представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

39. Кредитные организации обязаны представить в орган государственного надзора запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса органа государственного надзора. В случае отсутствия у кредитной организации запрошенных сведений кредитная организация в указанный срок информирует орган государственного надзора об отсутствии у нее запрошенных сведений.

40. Запрос о представлении сведений вручается органом государственного надзора под расписку представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи, имеющему соответствующие полномочия, либо направляется органом государственного надзора в указанные организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

41. При вручении запроса о представлении сведений представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи под расписку датой получения запроса органа государственного надзора является дата, указанная в расписке (отметке) представителя платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи о получении запроса.

42. При направлении запроса о представлении сведений по почте заказным письмом запрос считается полученным:

1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении письма адресату либо в других источниках информации;

2) на шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в орган государственного надзора почтового уведомления или информации, содержащих дату вручения письма адресату.

3. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, получившие запрос о представлении сведений, исполняют его в течение пяти рабочих дней со дня получения.

44. Форма и порядок направления, вручения органом государственного надзора запроса платежному агенту, оператору связи, оператору почтовой связи устанавливаются органом государственного надзора.

45. Форма и порядок представления платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи сведений по запросам органа государственного надзора устанавливаются органом государственного надзора.".

Статья 3

Подпункт "д" пункта 1 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 52, ст. 6963; 2014, N 30, ст. 4223; 2016, N 52, ст. 7491; 2017, N 24, ст. 3478; N 31, ст. 4827; 2018, N 18, ст. 2572; N 49, ст. 7523; N 52, ст. 8101; 2019, N 18, ст. 2214; 2020, N 14, ст. 2035) дополнить словами ", а также информации, обеспечивающей возможность совершения действий по переводу денежных средств через иностранных поставщиков платежных услуг, включенных в перечни, предусмотренные частями 16 и 32 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", частями 11 и 26 статьи 62 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2011, N 24, ст. 3358; 2014, N 30, ст. 4223, 4279; 2017, N 49, ст. 7330; 2019, N 27, ст. 3534; N 30, ст. 4141; N 52, ст. 7813; 2020, N 31, ст. 5029; 2021, N 1, ст. 32) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах в соответствии со статьей 142 настоящего Федерального закона. Для целей настоящей части местом осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи признается территория Российской Федерации в случае, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1) место жительства участника азартной игры расположено на территории Российской Федерации;

2) место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый участником азартной игры для оплаты ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной игры, или оператора электронных денежных средств, через которого участником азартной игры осуществляется оплата ставок, интерактивных ставок и иных платежей в пользу организатора азартной игры, расположено на территории Российской Федерации;

3) сетевой адрес участника азартной игры, используемый при оплате ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной игры, зарегистрирован в Российской Федерации;

4) международный код страны абонентского номера, используемого участником азартной игры для оплаты ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной игры, присвоен Российской Федерации.";

б) в части 6 слова "средств связи, в том числе подвижной связи," заменить словами "средств связи";

2) в статье 51:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 51. Ограничения переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр (далее - перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств). В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты применяются положения части 3 настоящей статьи.";

в) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.";

г) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр, не включенным в перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - перечень организаторов азартных игр), условиями которого предусматривается осуществление в пользу такого лица перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица.";

д) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.";

е) в части 3 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

ж) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Порядок ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечня организаторов азартных игр устанавливается Правительством Российской Федерации.";

з) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Состав информации, включаемой в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень организаторов азартных игр, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения о лицах, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень организаторов азартных игр, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.";

и) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень организаторов азартных игр по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включенной в указанные перечни информации в порядке, установленном в соответствии с частью 5 настоящей статьи.";

к) в части 7 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

л) в части 8:

в абзаце первом слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

в пункте 1 слова "трансграничные переводы денежных средств" и слова ", трансграничные переводы денежных средств" исключить;

в пункте 2 слова "трансграничных переводов денежных средств" исключить;

м) в части 81 после слов "за организацией и проведением азартных игр," дополнить словами "в целях подтверждения факта осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации", слова "осуществляющими деятельность" заменить словами "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности", дополнить словами ", а также деятельности по оказанию услуг по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) по приему платежей в пользу лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации";

н) в части 9 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

o) в части 10 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

п) в пункте 1 части 12 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

p) в части 13 слова "в иные органы государственной власти" заменить словами "в органы государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам", слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

с) в части 15:

в абзаце первом слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

в пункте 1 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

в пункте 2 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об отказе в удовлетворении заявления российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица об исключении его из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 10 настоящей статьи.";

т) дополнить частями 16 - 51 следующего содержания:

"16. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручениям физических лиц лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень организаторов азартных игр (далее - перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр). В перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, не подлежат включению иностранные лица, являющиеся иностранными банками.

17. Порядок ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, устанавливается Правительством Российской Федерации. Состав информации, включаемой в указанный перечень, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения о лицах, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр.

18. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, по истечении пяти дней с момента доведения до них включенной в указанный перечень информации в порядке, установленном в соответствии с частью 17 настоящей статьи.

19. В случае первичного выявления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг факта оказания им услуги по приему платежа или переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операции с использованием электронного средства платежа по поручению физического лица лицу, информация о котором включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, информация о котором не включена в перечень организаторов азартных игр (далее - перевод в пользу нелегального организатора азартных игр), уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, направляет такому иностранному поставщику платежных услуг уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней.

20. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 19 настоящей статьи) выявления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 19 настоящей статьи, факта оказания им услуги по переводу в пользу нелегального организатора азартных игр уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, включает такого иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

21. Лицо, включенное в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, вправе направить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по переводу в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

22. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 21 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр;

2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

23. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, срок принятия решения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней.

24. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

25. Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

26. Основанием для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, является:

1) решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 21 настоящей статьи;

2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, о включении иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр;

3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об отказе в удовлетворении заявления иностранного поставщика платежных услуг об исключении его из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 21 настоящей статьи.

27. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу лица, включенного в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

28. В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что получатель денежных средств является лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

29. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

30. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

31. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о выявленных им случаях осуществления российскими кредитными организациями переводов денежных средств (электронных денежных средств) в пользу лиц, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, либо в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, для принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

32. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр (далее - перечень иностранных банков). Порядок ведения перечня иностранных банков и состав информации, включаемой в указанный перечень, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

33. В случае первичного выявления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, направляет такому иностранному банку уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней.

34. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 33 настоящей статьи) выявления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 33 настоящей статьи, факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, включает такой иностранный банк в перечень иностранных банков.

35. Иностранный банк, включенный в перечень иностранных банков, вправе направить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

36. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 35 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков;

2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

37. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков срок принятия решения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней.

38. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

39. Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

40. Основанием для исключения банка из перечня иностранных банков является:

1) решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 35 настоящей статьи;

2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, о включении иностранного банка в перечень иностранных банков;

3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об отказе в удовлетворении заявления иностранного банка об исключении его из перечня иностранных банков, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 35 настоящей статьи.

41. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, вправе требовать и получать у кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании полученных таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющими организацию и (или) проведение азартной игры без разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющими прием интерактивных ставок в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - сведения).

42. Запрос о представлении сведений в кредитные организации направляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в электронном виде. Запрос должен содержать указание на то, что он направляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. Перечень сведений, которые могут быть запрошены у кредитной организации, форматы и порядок направления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, запроса в кредитную организацию устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

43. Кредитная организация представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, по его запросу сведения в электронном виде. Порядок представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр.

44. Центральный банк Российской Федерации согласовывает с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, форматы (изменения в них) представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

45. Кредитные организации обязаны представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр. В случае отсутствия у кредитной организации запрошенных сведений кредитная организация в указанный срок информирует уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об отсутствии у нее запрошенных сведений.

46. Запрос о представлении сведений вручается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, под расписку представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи, имеющему соответствующие полномочия, либо направляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в указанные организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

47. При вручении запроса о представлении сведений представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи под расписку датой получения запроса уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, является дата, указанная в расписке (отметке) представителя платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи о получении запроса.

48. При направлении запроса о представлении сведений по почте заказным письмом запрос считается полученным:

1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении письма адресату либо в других источниках информации;

2) на шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, почтового уведомления или информации, содержащих дату вручения письма адресату.

49. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, получившие запрос о представлении сведений, исполняют его в течение пяти рабочих дней со дня получения.

50. Форма и порядок направления, вручения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, запроса платежному агенту, оператору связи, оператору почтовой связи устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр.

51. Форма и порядок представления платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи сведений по запросам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр.".

Статья 5

Внести в статью 13 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 493-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 32) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 слова ", в том числе подвижной связи," исключить;

2) в абзаце втором пункта 3 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств".

Статья 6

1. Действие положений части 12 статьи 62 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" распространяется на договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Договоры, указанные в настоящей части, подлежат расторжению не позднее чем через шестьдесят дней со дня размещения перечня операторов лотерей и распространителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей.

2. Действие положений части 12 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" распространяется на договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Договоры, указанные в настоящей части, подлежат расторжению не позднее чем через шестьдесят дней со дня размещения перечня организаторов азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр.

3. Перечень операторов лотерей и распространителей, перечень организаторов азартных игр должны быть размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей, и уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, не позднее чем через тридцать дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. К нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим обязательные требования и предусмотренным частями 3, 12, 26, 36, 44, 45 статьи 62 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (в редакции настоящего Федерального закона), частями 4, 5, 17, 32, 42, 50, 51 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), не применяются положения части 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин