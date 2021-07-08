Системы ПВО Ирака отразили атаку на посольство США в Багдаде

Системы ПВО Ирака сбили ракету, выпущенную по американскому посольству в Багдаде. Вторая ракета упала за пределами тщательно охраняемой "зеленой зоны", где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии.

Как сообщает телеканал Al-Sumaria, звук сирены раздался рано утром 8 июля. Служба безопасности посольства была переведена в режим повышенной готовности после появление в небе над дипмиссией неизвестного объекта. Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрывов.

Ранее ракетному обстрелу подверглась военная база "Айн аль-Асад", которую использует международная антитеррористическая коалиция во главе с США. По объекту было выпущено минимум 14 ракет. К атаке причастны шииты, которые сами признались, что использовали четыре беспилотника.