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СМИ: Игорь Верник госпитализирован в Москве

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    08.07.2021, 14:11
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

57-летний актер, шоумен, певец, телеведущий и продюсер Игорь Верник госпитализирован в одну из московских клиник.

Как передает, ссылаясь на свой источник, 5-tv.ru, "у звезды наблюдаются проблемы с сердцем" и в больнице Вернику предстоит "плановая коронарография (рентгенологическое исследование сосудов сердца), по результатам которой и назначат дальнейшее лечение".

Игорь Верник - народный артист РФ. Известен по проектам "Кухня", "Физрук", "Псих", "Бальзаковский возраст", "Дальнобойщики", "Взбесившийся автобус", ролью Иуды в "Мастере и Маргарите" Кары и дубляжом и озвучкой мультфильмов. В частности - "Лягушки Пипы".

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