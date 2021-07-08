СМИ: Игорь Верник госпитализирован в Москве

57-летний актер, шоумен, певец, телеведущий и продюсер Игорь Верник госпитализирован в одну из московских клиник.

Как передает, ссылаясь на свой источник, 5-tv.ru, "у звезды наблюдаются проблемы с сердцем" и в больнице Вернику предстоит "плановая коронарография (рентгенологическое исследование сосудов сердца), по результатам которой и назначат дальнейшее лечение".

Игорь Верник - народный артист РФ. Известен по проектам "Кухня", "Физрук", "Псих", "Бальзаковский возраст", "Дальнобойщики", "Взбесившийся автобус", ролью Иуды в "Мастере и Маргарите" Кары и дубляжом и озвучкой мультфильмов. В частности - "Лягушки Пипы".