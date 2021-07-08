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08.07.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Спортивный Volkswagen Golf R - теперь и в кузове "универсал"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Volkswagen представил спортивный Golf R в новой кузовной модификации - "универсал" Variant. Напомним, что в исходной версии "пятидверный хэтчбек" это исполнение вышло в конце 2020 года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Golf R впервые предлагают в грузопассажирском кузове, от аналогичного хэтча ничем, кроме удлиненной задней части, он не отличается. От носа до хвоста у Golf R Variant - 4,63 м, объем багажника в стандартном состоянии 611 литров, при сложенных задних сиденьях - 1642 л. В качестве опции доступно также тягово-сцепное устройство, рассчитанное на груз до 1,9 тонны (согласитесь, приличный показатель). Машина имеет развитый аэродинамический обвес кузова и низкопрофильные 19-дюймовые колеса.

Под капотом Golf R установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор EA888 мощностью 320 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Он агрегатирован с 7-ступенчатым роботом DSG и системой полного привода.

Универсал снаряженной массой 1630 кг имеет максимальную скорость 250 км/ч и разгоняется 0-100 км/ч всего за 4,9 секунды, по второму параметру лишь на 0,2 секунды уступает хэтчбеку. За доплату можно увеличить порог максимальной скорости до 270 км/ч.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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В Евросоюзе прием заказов на Golf R Variant уже стартовал, цена начинается от 51 585 евро - на 2185 евро дороже, чем спортивный хэтчбек.

В России Volkswagen Golf 8-го поколения предлагают только в обычных версиях с 1,4-литровым бензиновым турбо мощностью 150 л.с. Цена - от 2 558 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
#Volkswagen