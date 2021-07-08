Среди задержанных убийц президента Гаити оказался гражданин США

По меньшей мере, один из шести официально подозреваемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза, которых удалось арестовать, оказался гражданином США. Об этом заявил министр по делам выборов и внутренней политики страны Матиас Пьер, передает The Washington Post.

Издание даже сообщает имя американца, подозреваемого в причастности к преступлению, - Джеймс Солейджес. Еще один задержанный предположительно является "американским гаитянином". Кроме того, четверо возможных боевиков ликвидированы местными силовиками в ходе ожесточенных боев, сообщает агентство Reuters. Мотивы чудовищной расправы в президентской резиденции до сих пор не известны.