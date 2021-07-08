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08.07.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Стоит ли покупать битые автомобили

Текст: Майя Бирюкова
На вторичном рынке немало автомобилей, которые явно имеют следы износа, но еще кажутся крепкими. Среди них есть и те, что побывали в ДТП, но вроде бы выдержали удар.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоит ли связываться с такими машинами, ведь их можно купить весьма выгодно? Все зависит от типа аварии, в которой побывал автомобиль. Основных разновидностей повреждений три, пишет aif.ru.

Фото: iStock
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Первая - когда нарушена целостность наружных панелей кузова. Вторая - когда пострадал силовой каркас. И третья - конструктивное уничтожение кузова. Иногда даже небольшого ДТП достаточно для того, чтобы автомобиль попал в утилизацию.

Рассмотрим первый вариант, когда ремонту подлежат кузовные панели. При ударах обычно первыми страдают двери, капот, крышка багажника, крылья и бамперы. Наличие скрытых дефектов покупателю перед покупкой стоит проверить. К примеру, измерить специальным прибором толщину краски или осмотреть крепеж под капотом. Если есть следы монтажа - значит, производились какие-то работы.

Окрашенный бампер не является поводом для беспокойства, так как он может пострадать даже от неосторожной парковки в сугроб. А вот наличие нового лакокрасочного слоя на других элементах - это повод проверить техническое состояние несущих конструкций.

Если в аварии пострадал радиатор, то в этом особых проблем нет. А вот если видны следы сварки на лонжероне или он явно помят, то от покупки такой машины лучше отказаться. Ее попросту могут не зарегистрировать в ГИБДД.

Вторая разновидность повреждений - когда пострадали лонжероны, стойки, пороги и прочие силовые элементы - куда более серьезна. Обычно ремонту они не подлежат, поскольку геометрия кузова меняется необратимо. Страховые компании признают автомобили с такими повреждениями "тотальными", перечисляют владельцам их страховую стоимость и отправляют на утилизацию или распродают на запчасти.

Бывают случаи, что "тотальные" машины покупают с целью восстановления и дальнейшей перепродажи. Пострадавшие элементы вытягиваются на стапеле, затем на них навариваются дополнительные металлические элементы для усиления.

Ремонт бывает выполнен настолько качественно, что его можно заметить не сразу. Однако в регистрации такой машины откажут. Поэтому важно проверить геометрию всего кузова перед покупкой на специальном стенде.

Фото: www.facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN/
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Если пострадал лишь один порог - брать такой автомобиль можно, а если вместе с ним под удар попала стойка - от покупки лучше отказаться. Также противопоказанием к сделке являются следы ремонты на опорах двигателя.

Перекупщики продают и автомобили с третьей категорией повреждений - пережившие конструктивную гибель кузова. Он может быть заново собран из элементов разных машин, однако сварка не дает требуемой прочности конструкций. При новой аварии этот автомобиль не защитит водителя и пассажиров.

В лучшем случае, покупателя такой машины ждут проблемы с регистрацией в ГИБДД, в худшем - угроза жизни. Эти автомобили стоят, как правило, гораздо ниже рынка, но вестись на привлекательную цену не стоит.

Перед покупкой всегда стоит проверить VIN-номер автомобиля на предмет его участия в ДТП и степени повреждений. Это можно сделать на официальном сайте ГИБДД.