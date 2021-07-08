Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma взял курс на акваторию Черного моря, где он будет проводить некие операции в рамках НАТО. Об этом сообщает официальный Twitter Шестого флота.

"Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал... переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в публикации.

Суть предстоящих маневров не разъясняется. Однако известно, что с 28 июня по 10 июля в Черном море проходят военные маневры Sea Breeze 2021. В них участвуют Украина и США (в рамках двустроннего договора), а также Канада, Британия, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия.

В МИД РФ не раз заявляли (особенно после провокаций наподобие инцидента с британским эсминцем Defender), что подобные маневры вносят элемент конфронтации в регион и дестабилизируют обстановку.

Между тем, под сообщением ВМС США появились и критические комментарии самих американцев. "Объясните мне, неслужившему человеку, зачем вы тратите миллионы долларов на то, чтобы вступать в конфронтацию с Россией? Чего вы хотите добиться?" - пишет один из пользователей.