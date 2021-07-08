Указ главы Республики Тыва от 6 июля 2021 года № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологичеcкого благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории Республики Тыва от 3 июля 2021 года № 17-00-02/04-3779-2021 и в связи с необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Тыва постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва (далее - Правила);

Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва и их должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" (далее - Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва);

Порядок осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях".

2. Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" осуществляются в пределах установленной штатной численности органов исполнительной власти Республики Тыва, но не менее численности должностных лиц, указанных разделом ПТ Перечня органов исполнительной власти Республики Тыва.

3. Министерству здравоохранения Республики Тыва:

1) организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Республику Тыва из иностранных государств и (или) субъектов Российской Федерации (далее - прибывшие лица), по месту их жительства (месту пребывания);

2) организовать оказание медицинскими организациями в установленном порядке первичной медико-санитарной помощи гражданам при наличии у них острых респираторных симптомов вирусных инфекций, внебольничной пневмонии по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

3) обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбор биологического материала от больных, оснащение бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений, фельдшерско-акушерских пунктов пульсоксиметрами, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и в небольничными пневмониями, - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

4) неукоснительно следовать маршрутизации больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, провести своевременную корректировку схем их перепрофилирования, предусмотрев создание условий изолированного пребывания больных внебольничными пневмониями;

5) обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети;

6) незамедлительно проводить регламентированный комплекс противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

7) обеспечить проведение лабораторных исследований на базе медицинских организаций Министерства здравоохранения Республики Тыва лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения), лиц контактировавших с больным COVED-19, работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, лиц при появлении респираторных симптомов находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы, лиц старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами, в плановом порядке работников медицинских организаций, в плановом порядке работников стационарных организаций социального обслуживания населения, детских лагерей;

8) обеспечить готовность лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, перечень лабораторий медицинских организаций, ориентированных на работу по выявлению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

9) обеспечить готовность медицинских организаций для оказания амбулаторной и стационарной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе развертывание дополнительного коечного фонда в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Тыва, в целях обеспечения показателя - свободного коечного фонда не менее 50 процентов;

10) обеспечить развертывание изолятора на территории Республика Тыва для лиц с легким течением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с обязательным медицинским наблюдением;

11) обеспечить разработку памяток для населения по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

12) совместно с Управлением Росздравнадзора по Республике Тыва (по согласованию) организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на территории соответствующего муниципального образования с использованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований;

13) организовать мониторинг обращений граждан старше 65 лет, больных острыми респираторными вирусными инфекциями (среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями;

14) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию) (далее - Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва) обеспечить своевременное выявление и изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;

15) обеспечить выполнение медицинскими организациями Республики Тыва лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), не позднее 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование;

16) обеспечить контроль за своевременностью подачи в Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва - подведомственными медицинскими организациями реестров с расчетом отработанных смен медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для осуществления специальных социальных выплат;

17) усилить работу по диспансерному наблюдению лиц с хроническими заболеваниями (онкология, сахарный диабет и другие неинфекционные заболевания);

18) обеспечить ежедневное предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва, оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, о количестве лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в разрезе медицинских организаций и декретированных групп;

19) обеспечить предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва, оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, обо всех случаях поствакцинальных осложнений у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в порядке, установленном СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации";

20) усилить противоэпидемические мероприятия в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с проведением тщательного сбора эпидемиологического анамнеза в целях уточнения посещения больными стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при госпитализации пациентов на лечение;

21) организовать дополнительное развертывание обсерватора для обеспечения соблюдения режима самоизоляции контактным лицам и иностранным гражданам, прибывающим для осуществления трудовой деятельности, также в целях отдыха и туризма, не имеющих возможности самостоятельно обеспечить режим самоизоляции на дому или по месту пребывания;

22) приостановить отдельные виды плановой деятельности в целях обеспечения полного комплекса медицинской помощи для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

4. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва, органам местного самоуправления (по согласованию):

1) разместить на территории водных объектов, используемых гражданами для купания, лечебных природных водных источников (целебные источники, аржааны), палатки либо иные сооружения на расстоянии не менее 5 метров друг от друга;

2) организовать пешие, конные патрули с привлечением волонтеров, членов добровольной народной дружины, общественных организаций с обязательным соблюдением мер предосторожности для членов контрольных групп;

3) проводить в постоянном режиме информирование населения о правилах нахождения на водных объектах, прибрежной зоне, в местах лечебных природных водных источников, в зонах парков и скверов.

5. Министерству юстиции Республики Тыва разработать и утвердить ведомственным нормативным правовым актом порядок проведения церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва.

6. Министерству культуры Республики Тыва, органам местного самоуправления (по согласованию):

1) принять меры по временному приостановлению до особого распоряжения деятельности театра, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, домов культуры, кинотеатров, музеев, выставок, библиотек, с последующим проведением полной дезинфекции помещений при возобновлении деятельности и создания условий для соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер;

2) провести информационно-разъяснительную работу с организаторами торжеств "Тамада" и других услуг досуга с музыкальным обслуживанием (организатор шоу, свадебные ведущие, тамада торжеств, тамада-конферансье, аниматоры и др.), где задействованы работники культуры, о временном запрете до особого распоряжения проведения зрелищных, развлекательных, культурных, деловых, спортивных, и иных массовых мероприятий с очным присутствием людей, включая коллективные и семейные торжества (свадьбы, дожек-дой, хылбык-дой, по случаю окончания школы, учебного заведения, юбилеи, дни рождения, поминки и др.), также о необходимости предоставления в Министерство культуры Республики Тыва организаторами торжеств, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности для создания и периодического обновления банка данных, осуществляющих услуги сведений:

- сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отрицательного результата лабораторного исследования на новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней);

- результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней);

3) до 10 июля 2021 года разработать и утвердить порядок оформления, продления действия "универсального документа посетителя мероприятий", аналогично "безковидных зон" на предприятиях общественного питания с помощью QR-кода, имеющим:

- сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней);

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней).

7. Министерству экономики Республики Тыва:

1) провести информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства о вынужденных временных мерах, принимаемых Оперативным штабом при Правительстве Республики Тыва для сохранения здоровья населения и сбережения человеческих жизней из-за высокого риска заражения COVID-19 в период стремительного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), связанной с крайне напряженной эпидситуацией на территории Российской Федерации и Республики Тыва о временном приостановлении до особого распоряжения, на территории Республики Тыва, проведения зрелищных, развлекательных, культурных, деловых, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием людей, включая коллективные и семейные торжества (свадьбы, дожек-дой, хылбык-дой, по случаю окончания образовательной организации, юбилеи, дни рождения, поминки и др.) на территории и в помещениях объектов:

- общественного питания (столовых, закусочных, кафе, барах, кафе-барах, банкетных залах, банкетных домах, ресторанах, клубных заведениях, верандах, уличных верандах, террас, шатрах);

этнокультурных комплексов, объектов бытового обслуживания (сауны, бассейны);

- образовательных организаций (столовые образовательных учреждений, учебных заведений);

- домов отдыха, пансионатов, санаториев, прибрежных зон, лечебных природных водных источников; в зонах парков и скверов;

- с организацией выездных празднеств в природных условиях;

- в любых местах вне зависимости от нахождения на улице либо в помещении, с проведением полной дезинфекции помещений при возобновлении деятельности предприятий, организаций, учреждений, и создания условий для соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

2) обеспечить контроль за исполнением Указов Главы Республики Тыва, постановлений Правительства Республики Тыва, решений Оперативного штаба, перечня поручений Временно исполняющего обязанности Главы Республики Тыва путем мониторинга, проведения бесед и разъяснений, применения к административной ответственности нарушителей, нарушающих нормативные правовые акты, принятые в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) не позднее 10 июля 2021 года изучить возможность внедрения посещения гражданами объектов общественного питания "безковидных зон" с помощью QR-кода:

- сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней);

- результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней).

4) обслуживание посетителей в объектах, оказывающих парикмахерские услуги, салонов красоты, салонов маникюра, массажных салонов осуществлять строго по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними, полностью исключив ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты или в парикмахерской;

5) в иных предприятиях сферы услуг (торговля, бани, сауны, химчистка, ателье, ремонт и сервисное обслуживание, автомойка транспортных средств, офисы по предоставлению услуг связи, транспортного, бытового, банковского, консультационного и иных видов обслуживания населения), в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, обязательно строгое соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, об усилении режима текущей дезинфекции на объектах, на транспорте для перевозки продовольственного сырья и продуктов питания, частном общественном транспорте и такси, а также на иных местах массового пребывания людей (на объектах торговли и общественного питания, на объектах малого бизнеса в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, услуг транспортного, бытового, банковского, консультационного и иных видов обслуживания населения).

8. Министерству образования и науки Республики Тыва, ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию):

1) обеспечить в местах приема документов выпускников условия для соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер:

- "утреннего фильтра" в целях выявления заболевших членов приемной комиссии и своевременной изоляции, с фиксацией в журнале;

- исправности работы санитайзеров для бесконтактного обеззараживания рук у входов в здания и помещения;

- контроль за соблюдением социального дистанцирования между родителями и выпускниками;

- генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце рабочего дня, текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих средств через каждые 2 часа;

- использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха с отметкой в рабочем журнале, обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- соблюдение гражданами, в том числе работниками, требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установленного режима работы и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) членам приемных комиссий необходимо иметь один из следующих документов:

- сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней);

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней).

9. Поручить Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Мэрии г. Кызыла (по согласованию) усилить контроль и организацию рейдовых проверок по соблюдению перевозчиками мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (масочного режима и проведения дезинфекции транспортных средств) в транспортных средствах общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси:

1) по осуществлению перевозок согласно строго количеству посадочных мест, не допуская перегруза;

2) об усилении режима текущей дезинфекции на служебном транспорте, общественном транспорте, такси, транспорте междугороднего и межрегионального значения, авиатранспорте.

10. Службе государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва обеспечить контроль за организацией и проведением профилактической дезинфекции организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности: подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы; с обязательной обработкой поручней, перил, дверных ручек и игровых элементов детских площадок, расположенных во дворах жилых домов.

11. Министерству общественной безопасности Республики Тыва совместно с уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва осуществлять рейдовые мероприятия на предмет соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и принять меры реагирования с привлечением к административной ответственности виновных лиц.

Информация о принятых мерах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Министерство общественной безопасности Республики Тыва направляет ежедневно в Оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва.

12. Министерству информатизации и связи Республики Тыва, пресс-службам органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва развернуть на всех информационных площадках информационно-пропагандистскую работу среди населения о формировании ответственного отношения граждан к своему здоровью, здоровью близких, а также о стимулировании граждан по проведению вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13. Рекомендовать:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Тыва:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

- оказывать в пределах компетенции содействие органам исполнительной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления в реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва, Министерством экономики Республики Тыва провести мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях республики;

3) Управлению Роспотребнадзора по Республике Тыва:

- при получении положительных и (или) сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) немедленно организовать комплекс противоэпидемических мероприятий по алгоритму действий и в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Республики Тыва аналитической справкой еженедельно;

- продолжить оперативный контроль за эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Тыва;

- продолжить взаимодействие с Министерством внутренних дел по Республике Тыва и Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Тыва по своевременному установлению лиц, местонахождение которых не известно;

- взять на контроль выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

4) Межрегиональному Управлению государственного автодорожного надзора по Красноярскому Краю, Республике Тыва и Республике Хакасия, УГИБДД МВД по Республике Тыва усилить контроль и организацию рейдовых проверок по соблюдению перевозчиками мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (масочного режима и проведения дезинфекции транспортных средств) в транспортных средствах общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси:

- по осуществлению перевозок согласно строго количеству посадочных мест, не допуская перегруза;

- об усилении режима текущей дезинфекции на служебном транспорте, общественном транспорте, такси, транспорте междугороднего и межрегионального значения, авиатранспорте;

5) Главному управлению МЧС России по Республике Тыва продолжить совместно с органами местного самоуправления работу по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, а именно, на территории, наружных поверхностях зданий, объектов: тротуары, скамейки, наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны вблизи и в местах массового скопления людей (аэропорт, вокзал, торговые центры, рынки и т.п.); остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта, наружные поверхности торговых палаток и киосков, помещений банковских терминалов, территории парковочных площадок и других объектов.

6) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва и органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях", ежедневно направлять в Министерство общественной безопасности Республики Тыва информацию о составленных протоколах об административном правонарушении с указанием количества, даты составления, органа, составившего протокол и вынесенного решения.

7) председателям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

а) организовать проведение профилактической дезинфекции в местах общего пользования, в том числе на объектах: подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы;

с обязательной обработкой поручней, перил, дверных ручек и игровых элементов детских площадок, расположенных во дворах жилых домов;

б) в целях обеспечения безопасного использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного негативного воздействия на здоровье проживающих, рекомендовать проводить дезинфекционные мероприятия с обязательным информированием населения о предстоящей обработке;

в) для проведения дезинфекции применять зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях;

г) при проведении дезинфекции использовать спецодежду, влагонепроницаемые перчатки одноразового или многократного применения, при обработке способом орошения применять защиту органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). После завершения дезинфекции защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные баки или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или удаления в качестве отходов.

14. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления Республики Тыва, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Тыва, обеспечить неукоснительное исполнение настоящего Указа.

15. Координацию и контроль действий органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях", возложить на и. о. министра общественной безопасности Республики Тыва Хулера В.К.

16. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-№CoV, на территории Республики Тыва";

Указ Главы Республики Тыва от 14 апреля 2020 г. № 82 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 27 апреля 2020 г. № 105 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 15 мая 2020 г. № 128 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 9 июня 2020 г. № 135 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 19 июня 2020 г. № 145 "О внесении изменения в приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 26 июня 2020 г. № 151 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 3 июля 2020 г. № 154 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 14 июля 2020 г. № 160 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 29 июля 2020 г. № 178 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 7 августа 2020 г. № 189 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 21 августа 2020 г. № 207 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 24 августа 2020 г. № 208 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 7 сентября 2020 г. № 210 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 21 сентября 2020 г. № 214 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 5 октября 2020 г. № 228 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 14 октября 2020 г. № 240 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 30 октября 2020 г. № 251 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

пункт 2 Указа Главы Республики Тыва от 2 ноября 2020 г. № 253 "О внесении изменений в Указы Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 и от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 30 ноября 2020 г. № 282 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 9 декабря 2020 г. № 292 "О внесении изменения в приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 16 декабря 2020 г. № 298 "О внесении изменения в приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 25 декабря 2020 г. № 305 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 25 декабря 2021 г. № 11 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 5 февраля 2021 г. № 30 "О внесении изменения в пункт 4 обязательных для исполнения гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности";

Указ Главы Республики Тыва от 20 февраля 2021 г. № 41 "О внесении изменений в пункты 2 и 4 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 22 марта 2021 г. № 58 "О внесении изменения в пункт 2 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 1 апреля 2021 г. № 70 "О внесении изменения в пункт 2 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 29 апреля 2021 г. № 139а "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 18 июня 2021 г. № 200 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

Указ Главы Республики Тыва от 23 июня 2021 г. № 204 "О внесении изменения в приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а";

17. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

18. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

19. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг







