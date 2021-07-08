Убийцами президента Гаити были иностранные наемники

В результате спецоперации на Гаити была ликвидирована группа киллеров, которую подозревают в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. По словам начальника местной полиции Леон Чарльза, силы безопасности Гаити ликвидировали четырех членов группы "наемников", которые убили президента Жовенеля Моиза в его доме.

"Полиция все еще борется с нападавшими", - сказал Леон Чарльз на брифинге,которые состоялся поздно вечером в среду. Он заявил, что еще двое из нападавших были задержаны. Об остальных он сказал: "Их убьют или поймают". В результате четверо киллеров, оказавших сопротивление были убиты, сообщает Guardian.

Секретарь по связям с общественностью правительства Гаити Франц Эксантус заявил, что полиция арестовала "предполагаемых убийц", не предоставив никаких дополнительных подробностей. По словам Чарльза, трое полицейских, которых подозреваемые удерживали в заложниках, были освобождены поздно вечером в среду, седьмого июля.

По оценкам экспертов, убийство Моиза и тяжелое ранение его жены, которая была доставлена на вертолете в клинику в Майами в американской Флориде, принесут еще больший хаос в нестабильную карибскую страну, уже охваченную насилием со стороны криминальных банд, резким ростом инфляции и протестами сторонников оппозиции, обвинявших убитого президента в усилении авторитаризма.

Временный премьер-министр Клод Жозеф сказал, что полиция и военные контролируют безопасность. В интервью Associated Press Джозеф призвал мировое сообщество к международному расследованию убийства, сказав, что выборы, запланированные на конец этого года, должны быть проведены, и пообещал работать как с союзниками, так и противниками Моиза.

"Нам нужен каждый голос, чтобы продвинуть страну вперед", - сказал Джозеф. Он охарактеризовал 53-летнего Моиза как "мужественного человека", который противостоял "некоторым олигархам в стране". Выступая в эфире местной радиостанции, Жозеф подтвердил, что нападение было совершено "вооруженной группой коммандос", в которую входили иностранцы.

Несмотря на заверения Джозефа, что порядок восторжествует, по-прежнему остается открытым вопрос, кто должен взять на себя бразды правления в Гаити, где усиливается беспокойство среди граждан страны, 60 процентов населения которой, по данным Всемирного банка, находятся за чертой бедности. Власти объявили в стране военное положение и закрыли международный аэропорт. Обычно шумные улицы столицы Порт-о-Пренс накануне были пусты. В городе раздавались выстрелы, общественного транспорта было мало.

Бокчит Эдмонд, посол Гаити в Соединенных Штатах, сказал, что нападение на 53-летнего Моиса "было совершено хорошо организованными иностранными наемниками и профессиональными убийцами" и они маскировались под агентов Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). По данным посольства США, DEA имеет офис в столице Гаити, чтобы помочь правительству страны в рамках программы по борьбе с наркотиками.

Джозеф сказал, что вооруженные до зубов люди говорили по-испански или по-английски, но не сообщил подробностей нападения. В видеороликах, распространяемых в социальных сетях, слышно, как мужчина с американским акцентом говорит по-английски через мегафон: "Операция DEA. Все отступают. Операция DEA. Все встаньте, уходите". Местные жители сообщили, что после этого объявления услышали выстрелы и видели в окресностях района людей в черном.

Нападение произошло в доме Моиза, расположенном в богатом районе с солидными и зелеными виллами на холмах на окраине столицы страны Порт-о-Пренс, пользующегося репутацией самого безопасного уголка в этой кишащей криминалом стране. Критики Моиза говорили, что он специально не хотел переезжать в президентскую резиденцию, наслаждаясь жизнью де-люкс в районе Пелерин. Эдмонд сказал, что трое детей Моиза находятся в безопасности. Жительница, проживающая недалеко от дома президента, сказала, что слышала, как произошло нападение. "Я думала, что было землетрясение, было столько перестрелок, - сказала женщина, которая говорила на условиях анонимности, потому что опасается за свою жизнь. - У президента были проблемы со многими людьми, но мы не ожидали, что он будет убит".

По словам посла Эдмонда, Гаити обратилось к правительству США за помощью в расследовании, добавив, что убийцы планировали сбежать через сухопутную границу в Доминиканскую Республику или по морю. Доминиканская Республика заявила, что закрывает границу и усиливает безопасность в этом районе, охарактеризовав границу как "совершенно спокойную".

Гаити, отмечают аналитики, похоже, движется к новой нестабильности в преддверии всеобщих выборов в конце этого года. Моиз правил своим указом, который издал более года после того, как не смог провести выборы. В последние месяцы оппозиция требовала, чтобы он ушел в отставку, заявив, что он ведет Гаити к еще одному мрачному периоду авторитаризма.

Свидетельством хрупкой политической ситуации на Гаити стало то, что Джозеф, протеже и соратник Моиза, который должен был быть только временным премьер-министром, оказался во главе страны после убийства президента. Смертельная атака произошла всего через 24 часа после того, как Моиз назначил нового премьер-министра, нейрохирурга Ариэля Генри, который должен был возглавить правительство и подготовить страну к президентским выборам в следующие два месяца. Моиз, бывший предприниматель и "банановый король" Гаити, был давним соратником и политическим преемником бывшего президента Мишеля Мартелли. Вдобавок, главный судья Верховного суда Гаити, который, как ожидалось, поможет обеспечить стабильность в стране условиях кризиса, недавно умер от COVID-19.

Основные оппозиционные партии заявили, что они очень встревожены убийством. "В этих болезненных обстоятельствах политические силы оппозиции со всей строгостью осуждают это ужасное преступление, которое противоречит демократическим принципам", - говорится в их заявлении. Они выразили надежду, что национальная полиция примет все необходимые меры для защиты жизни и имущества, и призвали гаитян быть "чрезвычайно бдительными". Джозеф, вероятно, пока возглавит Гаити, хотя это может измениться в стране, где положения конституции, как правило, не соблюдаются, пояснил Алекс Дюпей, социолог, уроженец Гаити, из Уэслианского университета в Мидлтауне, штат Коннектикут. По словам Дюпюи, наилучшим сценарием было бы объединение действующего премьер-министра и оппозиционных партий для проведения выборов.

Отметим, что Гаити, которая имеет историю, отмеченную бедностью, авторитарным правлением, политической нестабильностью и внешним вмешательством, включая длительную оккупацию США, до сих пор безуспешно пытается восстановиться после разрушительного землетрясения в 2010 году, унесшего жизни более 222 тысяч человек и урагана Мэтью в 2016 году.