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08.07.2021 14:22
Рубрика: Общество

Ученые нашли "резервуар" для COVID-19 в организме человека

Текст: Василий Кошкин

Ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат "резервуарами" для COVID-19. Исследование сотрудников Медицинской школы Университета Сан-Паулу (Бразилия) опубликовано в The Journal of Pathology.

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
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В своей работе медики анализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у пациентов, скончавшихся от коронавируса. С помощью электронных микроскопов ученые выявили, что патоген способен был размножаться и в клетках.

По словам авторов статьи, открытие может помочь объяснить высокую заразность коронавируса SARS-CoV-2.

Сейчас считается, что основным путем заражения является нос. Ученые намерены продолжить свою работу, чтобы выяснить, способна ли ротовая полость оказаться средой для прямого проникновения вируса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что мутации СOVID-19 позволили вирусу "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию. По словам эксперта, основными симптомами коронавируса сейчас являются насморк, боль в горле и кишечные расстройства. При этом потеря обоняния ушла на задний план.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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