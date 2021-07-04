Врач заявил о способности COVID-19 "маскироваться" под сезонную инфекцию

Мутации СOVID-19 позволили вирусу "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам эксперта, основными симптомами коронавируса сейчас являются насморк, боль в горле и кишечные расстройства. При этом потеря обоняния ушла на задний план.

Инфекционист отметил, что самостоятельно отличить СOVID-19 от сезонной простуды очень сложно.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков назвал расстройство желудочно-кишечного тракта одним из симптомов "дельта"-штамма COVID-19.

По мнению экспертов, массовая вакцинация населения - главный способ достичь коллективного иммунитета и остановить распространение инфекции. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что самые низкие показатели по вакцинации на 100 тысяч населения от COVID-19 зафиксированы в Дагестане, а также во Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях. В числе лидеров она назвала Сахалинскую, Белгородскую и Московскую области, Чеченскую Республику, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и Москву.