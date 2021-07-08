В России итоги переписи населения огласят в два этапа

Результаты Всероссийской переписи населения будут обнародованы в два этапа до конца 2022 года. Правила подведения итогов утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

На первом этапе - до 30 апреля 2022 года - Росстат должен подготовить предварительные данные по численности переписанного населения с разбивкой на городское и сельское. Эти сведения необходимо опубликовать до 31 мая 2022 года.

На втором этапе - до 31 декабря 2022 года - подводятся окончательные итоги по численности и размещению населения, возрастно-половому составу, состоянию в браке, числе и составу домохозяйств, образованию, национальному составу и другим сведениям. Результаты этого этапа подлежат обнародованию до конца следующего года.

Всероссийская перепись населения должна была пройти осенью прошлого года, но дважды переносилась из-за распространения коронавирусной инфекции. В июне Михаил Мишустин установил новые сроки проведения - в течение октября 2021 года.