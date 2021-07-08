Валерий Иванов назначен управляющим делами президента Беларуси

Новым управляющим делами президента Беларуси Александр Лукашенко назначил в четверг 65-летнего Валерия Иванова, который до настоящего времени возглавлял Белкоопсоюз, передает пресс-служба главы государства.

Должность управделами, входящая в обойму одиннадцати высших должностных лиц страны, по словам белорусского лидера, требует от исполнителя вникать во все государственные вопросы. "Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, что бы вы ни делали", - обратил внимание президент, пояснив, что это касается, в том числе, повседневной жизни. "Это не патетика, не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица", - констатировал Лукашенко, подчеркнув, что времени на раскачку нет.

"Обстановку вы видите. Она, слава богу, не критическая. Но нам ни в коем случае нельзя допустить критичности этой обстановки. Поэтому я сделал выбор, исходя из вашего опыта", - пояснил свою позицию белорусский руководитель. Обращаясь к своему визави. Лукашенко подчеркнул, что Иванов всегда шел туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. "Я это очень ценю, и я это никогда не забуду", - резюмировал президент.