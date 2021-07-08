Видео: воздушный шар сел на шоссе и устроил пробку

Потерявший управление воздушный шар едва не стал причиной автомобильной аварии в США. В итоге все обошлось небольшой пробкой на оживленном шоссе, в которой, правда, водители не скучали, а с удовольствием фотографировали виновника затора и выкладывали фото/видео в Сеть.

Инцидент произошел на юге страны, в Техасе, в городке Лонгвью, на ежегодном фестивале воздушных шаров. По неизвестной пока причине один из монгольфьеров отнесло в сторону: то ли потоки ветра изменились, то ли неопытный пилот дал маху.

Садиться пришлось на шоссе, но, к счастью, не экстренно, так что все автомобилисты успели оценить ситуацию и дать пилоту воздушного шара и его пассажиру спокойно коснуться земли, а потом отбуксировать шар в сторону.

Происшествие завершилось без жертв и, хочется верить, без последствий для владельца воздушного судна. Думается, что права у него не отберут, но вот на повторное обучение отправить не помешало бы.