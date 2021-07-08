Водителя Toyota Prius оштрафовали за спутниковую "тарелку" на капоте

Калифорнийский дорожный патруль опубликовал на своей страничке в Facebook фотографию Toyota Prius с установленной на капоте "тарелкой" спутникового интернета Starlink.

Утверждается, что в таком виде машина двигалась по дороге, и, конечно же, была остановлена сотрудниками полиции. На вопрос полицейского, не закрывает ли тарелка обзор, водитель ответил, что мешает лишь при повороте направо.

Позже выяснилось, что мобильный интернет был нужен изобретательному гражданину для бизнеса, которым он управлял прямо из машины. Разумеется, за такое "техническое творчество" ему был выписан штраф - правила в Калифорнии на этот счет довольно строги. Запрещено крепить на лобовом стекле GPS-навигатор или телефон, если это не одобрено производителем автомобиля, а также вешать что-либо на зеркало заднего вида.

Возможно, к идее закрепить на капоте антенну калифорнийского водителя подтолкнул Илон Маск.

Основатель проекта Starlink в апреле прошлого года написал в Twitter, что оборудование для получения спутникового интернета можно будет легко установить на автокемпер или грузовик. Комплект оборудования Starlink стоит 499 долларов, абонентская плата составляет 99 долларов в месяц, что считается неплохим вариантом для сельской местности в США, где провайдеров мало, скорость сети низкая, а цены зашкаливают.