Володин раскритиковал призыв Франции не признавать российские вакцины

Призывая страны Евросоюза к тому, чтобы не признавать российские и китайские вакцины, французские власти игнорируют интересы собственных граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал партнеров в Евросоюзу не признавать вакцины от коронавируса, сделанные в России и Китае​​​.

Такая "безответственная и недальновидная" позиция свидетельствует о все большей потере самостоятельности европейских государств, отметил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Такое заявление МИД, по его оценке, выдает "истинные ценности тех, кто отвечает за политику во Франции". Володин добавил, что при этом игнорируются интересы как граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в самой Европе.

"Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии", - уверен председатель ГД. В связи с этим Володин призвал Париж определиться с приоритетами и вспомнить заветы экс-президента страны Шарля де Голля.