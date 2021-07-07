Тем, кто уже сделал прививку, в условиях эпидемии нужна ревакцинация каждые полгода - такие рекомендации утвердил Минздрав России. Зачем это нужно? Какие особенности заболевания COVID-19 при заражении "дельта"-штаммом, который в Москве, по некоторым данным, "обеспечивает" девять из 10 случаев? На вопросы читателей "РГ"-Недели отвечают наши эксперты.

В Москве, Санкт-Петербурге, других городах уже объявили о начале ревакцинации. Для третьего укола хорошо подходит вакцина "Спутник Лайт". Фото: РИА Новости

Чем опасен штамм "дельта"?

Индийский штамм "дельта" имеет две уникальных мутации, и они влияют на восприимчивость вируса к защитным антителам, которые вырабатываются после вакцинации. Это не значит, что прививка от этого штамма не защищает. Но все же ее эффективность немного снижается, пояснил замдиректора НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов. "Наши исследования показали, что в отношении "дельта" есть незначительное снижение активности сывороток крови привитых "Спутником V". Но для Moderna и Pfizer, как показали исследования наших зарубежных коллег, наблюдается большее снижение эффективности сывороток", - пояснил Логунов.

Он привел пример Израиля: когда в страну, где вакциной Pfizer привито большинство населения, был завезен штамм "дельта", заболеваемость начала расти, но при этом большинство болеет легко, а тяжелых случаев мало. То есть вакцинация защищает и от тяжелого течения COVID-19 при заражении мутировавшим вирусом. "Один-единственный способ защититься, избежать тяжелого течения - это получить нормальный уровень защитных антител с помощью прививки", - настаивает эксперт.

Почему говорят, что медленная вакцинация - это плохо?

Ситуация, которая сложилась у нас, когда за пять месяцев привилось только около 10% населения, - это действительно неблагоприятный момент. Нынешняя вспышка, связанная с приходом штамма "дельта", предсказывалась многими специалистами еще весной именно в связи с низкими темпами вакцинации. "Когда вакцинация идет медленно, создается небольшая защищенная прослойка сделавших прививку. А огромный процент невакцинированных -это, по сути, буферная зона, где вирус активно циркулирует и есть условия для его эволюции, когда возникшие наиболее устойчивые варианты отбираются и потом перекидываются на вакцинированных, - пояснил Логунов. - То есть создаются идеальные условия для отбора штаммов "вакцинного бегства". Единственный шанс остановить все это - единовременная, быстрая вакцинация".

Почему защититься прививкой лучше, чем переболеть?

Сейчас мы уже знаем, что COVID-19, даже в легкой форме, может привести к отдаленным тяжелым последствиям, заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Вирус активно мутирует, и это может увеличить долю осложнений и летальных исходов. По всей видимости, смертность может исчисляться уже не 1-2%, как сейчас, а будет составлять 5-10%", - считает Гинцбург. Поэтому рассчитывать на получение иммунитета, переболев, неразумно. Можно просто попасть в те самые "плохие" проценты. Прививка же обеспечивает иммунитет без таких рисков.

Зачем нужно повторно прививаться через полгода?

Для защиты от индийского штамма нужно иметь более высокий уровень антител. Но у большинства привитых более шести месяцев назад их уровень уже серьезно понизился, иногда до нуля. При этом повторная прививка - даже введение одной дозы вакцины, как показали зарубежные исследования, - дает "толчок" иммунитету, и титры антител резко вырастают всего за несколько дней. Поэтому в Москве, например, уже объявили о ревакцинации препаратом "Спутник Лайт", который требует только однократного введения.

"Вакцинироваться также надо и тем, кто переболел, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови. Чтобы, если коронавирус попадет в организм и мы будем инфицированы, он столкнулся с высокой концентрацией антител", - сказал Александр Гинцбург.

Насколько опасна "дельта" для детей?

Считается, что дети часто являются бессимптомными переносчиками коронавируса. Но, оказывается, все же чаще взрослые заражают детей, а не наоборот. В 54% случаев источником инфекции для ребенка стала семья. "В 2020 году коронавирусной инфекцией переболело 347 тысяч детей. Самые уязвимые - дети до года и подростки, дети-хроники, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. - В некоторых случаях у детей возникает мультисистемный воспалительный синдром - тяжелое полиорганное поражение". В прошлом году было 40 таких детей - старше четырех лет и с избыточной массой тела.

"Пока у нас не стартовала вакцинация детского населения, важно создавать эффект кокона, чтобы дети были защищены не только в школе или детском саду, но и дома. А для этого нужно, чтобы взрослые сделали прививку, особенно если в семье маленькие дети", - подчеркнул Горелов.

Можно ли прививаться беременным?

- Можно и нужно, - считает директор НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих. В Рекомендациях минздрава отмечено, что использовать вакцину "Спутник V" могут и беременные, и планирующие беременность, и кормящие женщины.

"Сегодня нет сомнений, что COVID-19 - это серьезный фактор риска для наших пациенток, - отметил Геннадий Сухих. - Опыт российских медиков, изучивших влияние коронавируса на беременность и будущего ребенка соотносится с результатами исследований, проведенных за рубежом. Однозначно - заражение коронавирусом опасно и для женщины, и для будущего ребенка. В то же время исследования результатов вакцинации нескольких тысяч беременных женщин, проведенные в США, убедительно показали и снижение заболеваемости COVID-19, и безопасность применения вакцинации.

Как проявляется "дельта"-штамм?

Медики, постоянно работающие с COVID-пациентами, говорят, что клиническая картина при заражении индийским мутантом "дельта" несколько отличается от "классического" течения.

Начало заболевания обычно напоминает банальную ОРВИ - слабость, легкая головная боль, заложенность носа, небольшое повышение температуры. Обоняние и вкус могут быть нарушены, но это происходит примерно через 5-7 дней после первых симптомов, и далеко не у всех заболевших.

"У детей "дельта" нередко манифестирует с поражения желудочно-кишечного тракта, у ребенка отмечается расстройство желудка, диарея", - говорит Александр Горелов.

Этот же симптом проявляется и у взрослых. В целом же, как говорят эксперты, инфекция "помолодела": сейчас в основном заболевают люди в возрасте 14-29 лет. Хотя по-прежнему от коварного вируса не защищен никто.