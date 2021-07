Александра Роднянского поблагодарили в Каннах за фильм "Где Анна Франк?"

Александр Роднянский в этом году на 74-м Каннском кинофестивале практически дал "мастер-класс", как должен вести себя крупный продюсер на ведущем киносмотре мира. Не успел он приехать в Канны, как сразу в нескольких значительных индустриальных изданиях вышли статьи с элементами интервью с ним, в которых поддерживались три проекта, которые продюсирует Роднянский. Первый - будет снят первый англоязычный фильм Андрея Звягинцева "Что случилось?" (What Happens). Второй - документальный фильм NEOOONOWWW режиссера Годфри Реджио - продюсировать фильм Роднянский будет совместно со Стивеном Содербергом. И третий - экранизация Кантемиром Балаговым компьютерной игры The Last of Us.

Фото: предоставлено "Роскино"