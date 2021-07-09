Александра Роднянского поблагодарили в Каннах за фильм "Где Анна Франк?"

Александр Роднянский в этом году на 74-м Каннском кинофестивале практически дал "мастер-класс", как должен вести себя крупный продюсер на ведущем киносмотре мира. Не успел он приехать в Канны, как сразу в нескольких значительных индустриальных изданиях вышли статьи с элементами интервью с ним, в которых поддерживались три проекта, которые продюсирует Роднянский. Первый - будет снят первый англоязычный фильм Андрея Звягинцева "Что случилось?" (What Happens). Второй - документальный фильм NEOOONOWWW режиссера Годфри Реджио - продюсировать фильм Роднянский будет совместно со Стивеном Содербергом. И третий - экранизация Кантемиром Балаговым компьютерной игры The Last of Us.

На третий день работы Каннского кинофестиваля в Российском павильоне состоялась встреча российских и израильских продюсеров - никогда ранее подобное мероприятие такого уровня не проводилось. Мероприятие приурочили к подписанию российско-израильского договора по копродукции - предполагается, что это событие произойдет осенью. Александр Роднянский принял участие во встрече, вместе с такими российскими коллегами, как Артем Васильев, Наталья Дрозд, Дмитрий Литвинов, Виктория Лупик, Тамара Богданова, Мария Вогт и Михаил Идов.

Модераторами встречи стали директор по развитию израильского Фонда кино Лиор Сассон и глава "Роскино" Евгения Маркова. С израильской стороны в ней приняли участие: директор департамента кинематографии Министерства культуры и спорта Израиля Эти Коен, глава израильского Фонда кино Лиза Шилоч Азрад, директор иерусалимского Фонда кино Йорам Хониг, директор иерусалимской Лаборатории кино Аурит Замир, директор Rabinovich Film Fund Оснат Буковцер, директор Gesher Film Fund Зив Навех, директор Школы кино и телевидения Сэма Шпигеля Дана Бланкстейн Коэн.

В ходе встречи отечественные продюсеры рассказали, что Россия готова предложить такие меры поддержки, как система рибейтов, сеть региональных кинокомиссий (сегодня их уже 26 и 14 находятся в процессе создания), услуги продакшн и пост-продакшн компаний, работающих на мировом уровне. Помимо копродукции, российская индустрия открыта к партнерству по многим направлениям, включая фестивали и образовательные программы. Например, в октябре "Роскино" планирует провести в Израиле Russian Film Festival в партнерстве с платформой "Yes". Зрители увидят десять российских проектов разных жанров - от драмы до анимации.

В свою очередь, Израиль предлагает не только налоговые льготы, но и поддержку местных фондов, например, израильский Фонд кино продвигает формат open-calls, каждый год производя таким образом от 12 до 24 фильмов, а также активно поддерживает женщин-кинодеятелей. Международная кинолаборатория Сэма Шпигеля (Sam Spiegel International Film Lab) ежегодно поддерживает разработку 12 проектов, половину из которых составляют израильские проекты и половину - иностранные работы. В Gesher Film Fund можно получить поддержку проекта любого жанра - от полнометражных игровых фильмов до анимации и сериалов - и Фонд готов работать с иностранными продюсерами и фондами, которые инициируют интересные проекты.

Израильские коллеги в самом начале встречи отдельно поблагодарили Александра Роднянского за продюсерскую поддержку анимационной полнометражной картины "Где Анна Франк?" О том, что этот фильм режиссера Ари Фольмана будет участвовать в Каннском киносмотре вне конкурса, "РГ" подробно писала ранее. Сегодня состоялась премьера картины, которую зал встретил далеко не дежурными овациями. Можно смело предрекать, что анимационная лента войдет в число номинатов на "Оскар" и "Золотой глобус". Авторы довольно изящно и ненавязчиво сравнили историю Холокоста и ситуацию с беженцами, которая происходит в современном мире. Оригинальна идея "оживить" Китти - воображаемую подругу, к которой обращалась в своих дневниках Анна Франк. Сцены сражения героев, воображаемых Анной Франк сказочных и звездных персонажей во главе с Кларком Гейблом, с нацистами не уступают битвам орков и сил добра во "Властелине колец" и даже в чем-то отсылают к "Игре престолов". Невозможно не вспомнить при просмотре и российскую картину "Серебряные коньки" - Китти с друзьями передвигаются на коньках по замерзшим каналам зимнего Амстердама. Фильм выйдет в прокат в конце осени и наши зрители смогут оценить новую работу Фольмана - автора "Вальса с Баширом".

Стоит отметить, что израильское кино, которое набирает обороты в последние годы с большой скоростью, довольно громко заявляет о себе на 74-м Каннском кинофестивале. В различных программах - представлено семь фильмов. В секции "Специальные показы" - документальный фильм "Черные блокноты" (Black Notebooks), режиссер Шломи Элькабец. Рассказывает об изнанке творческого процесса - как делается кино и во многом автобиографичен. В основном конкурсе - картина Надава Лапида "Колено Ахеда" (Ahed"s Knee). Несмотря на невысокие оценки критиков, о фильме можно сказать, что это - мощная работа, повествующая об отношениях творца и государства, законов и реальности, затрагивающая темы прощения и искупления, освобождения от страданий, которые может принести война в жизнь человека. Еще одна тема картины - столица и провинция. У нас об этом также много снимают в последнее время. В основном - сериалы, герои которых приезжают из центра в небольшие городки, где и жизнь течет по-другому, и люди - иные, и их отношение к культуре и талантам - тоже. Но Надав Лапид подходит к этому, казалось бы, понятному вопросу так масштабно, что становится ясно - творческий обмен между нашими странами нужно поддерживать на самых высоких уровнях. Тем более, что в Израиле - и об этом говорили все представители страны на встрече в Российском павильоне - очень много русских, и у них интерес к нашему кино - особый.