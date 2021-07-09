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Автор "Кингсмана" снимет боевик со звездным актерским составом

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    09.07.2021, 13:59
Текст:   Юлия Авакова
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Английский режиссер и продюсер Мэттью Вон, наиболее известный благодаря серии боевиков Kingsman, займется новой работой в излюбленном жанре. Об этом пишет британское издание Observer.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер эротической драмы Пола Верховена "Искушение"

По сообщениям информатора Observer главным героем нового произведения станет успешная писательница, создавшая несколько бестселлеров в жанре шпионских романов. Как окажется в дальнейшем, она страдает от амнезии и не помнит, что на самом деле является высококлассным разведчиком, чье бессознательное прорывается наружу.

Что касается актеров, в фильме должны сыграть Сэмюэл Л. Джексон, Брайс Даллас Ховард ("Жизнь прекрасна", "Черное зеркало"), Сэм Рокуэлл, Генри Кавилл, Брайан Крэнстон, Джон Сина, певица Дуа Липа (ее первая роль).

Недавно вышел новый трейлер приквела Kingsman.

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