Автор "Кингсмана" снимет боевик со звездным актерским составом

Английский режиссер и продюсер Мэттью Вон, наиболее известный благодаря серии боевиков Kingsman, займется новой работой в излюбленном жанре. Об этом пишет британское издание Observer.
По сообщениям информатора Observer главным героем нового произведения станет успешная писательница, создавшая несколько бестселлеров в жанре шпионских романов. Как окажется в дальнейшем, она страдает от амнезии и не помнит, что на самом деле является высококлассным разведчиком, чье бессознательное прорывается наружу.
Что касается актеров, в фильме должны сыграть Сэмюэл Л. Джексон, Брайс Даллас Ховард ("Жизнь прекрасна", "Черное зеркало"), Сэм Рокуэлл, Генри Кавилл, Брайан Крэнстон, Джон Сина, певица Дуа Липа (ее первая роль).