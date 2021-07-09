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09.07.2021 13:11
Рубрика: Экономика

Цены на российских курортах снижаются на фоне открытия Египта

Текст: Евгений Гайва
Стоимость отдыха на южных курортах в России снижается на фоне открытия прямого авиасообщения с курортами Египта и введенных ограничений в Краснодарском крае и Севастополе. Об этом сообщили "РГ" представители турбизнеса.
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

"В среднем можно говорить о снижении цен на 20%", - отметили в пресс-службе туроператора "Алеан". Представитель компании пояснил, что наиболее активно себя ведут гостиницы в Анапе. В первую очередь снижают цены те отели, которые подняли цены при ажиотажном спросе. Отели, которые не поднимали цен, бронировались на будущее и хорошо загружены сейчас, не будут менять свою ценовую политику, уточнил представитель туроператора.

Фото: iStock
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета

С такой оценкой согласен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Открытие Египта не позволит взвинчивать цены на российских курортах, но повлияет, прежде всего, на выездной рынок, говорит он. При этом влияние не будет равномерным. Основной сезон начинается в Египте осенью, когда в России и в Турции поток уже снижается. Сейчас в Египте очень жарко, хотя направление будет востребовано и в это время.

На стоимость отдыха в России также повлияют введенные ограничения в Краснодарском крае и в Севастополе, добавляет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, российский туррынок сейчас перегрет, что признают и в Ростуризме. Отток туристов, прежде всего, позволит сдержать цены. "Сейчас идет разгрузка российских курортов. Часть туристов аннулируют туры в Краснодарский край. По Крыму аннуляций нет, бронирования продолжаются", - отметил Горин. Особенно туристов беспокоит то, что Краснодарский край не признает справку о наличии антител, а только подтвержденный факт перенесенного заболевания коронавирусом. При этом многие переболели бессимптомно, заметил эксперт.

Открытие прямого авиасообщения с популярными курортами Красного моря приведет и к снижению цен в отелях Турции, отмечают в компании Tez Tour. "Сейчас это единственное доступное нашим соотечественникам массовое направление с чартерной полетной программой. Снижение может составить около 20% относительного текущего прайса", - отметил представитель туроператора. С учетом роста курса валют за последние два года, уровень стоимости в рублях опустится приблизительно до показателей 2019 года, когда турпоток россиян в страну был достаточно большим, добавили в компании.

Конкуренция с Турцией будет определяться стоимостью туров в Египет. Пока цены на отдых в Египте до конца не ясны, так как решение о количестве рейсов и запуске чартеров должен принять оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, отмечает Горин. Все зависит от того, будут ли открыты только регулярные рейсы на курорты Египта или также чартерные, и будет ли введен лимит на количество рейсов, как, например, в Грецию, или лимита установлено не будет, как в Турцию.

В самом лучшем варианте, то есть при наличии чартеров и отсутствии лимитов на количество рейсов, недельный тур на двоих в отеле "три звезды" по системе "все включено" будет стоит от 50-60 тысяч рублей, говорит представитель АТОР.

Египетская сторона готовится к приему российских туристов. Пока загрузка отелей выдерживалась на уровне 50% от максимальной загрузки. Сейчас норматив повышен до 70%. Это дает российским туристам возможность получить выгодные предложения, сказал Горин.

Как отметили в Anex Tour, спрос на курорты Египта был довольно высоким даже с продолжительным трансфером из Каира. "Исходя из этого мы рассчитываем на его увеличение сразу после открытия продаж туров с прямыми рейсами в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх", - отметил представитель туроператора.

Экономика Туризм Возобновление авиасообщения с Египтом

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