Для учебы в России отобрали 18 тысяч иностранных абитуриентов

Для учебы по правительственным квотам России отобраны 18 тысяч иностранных абитуриентов, сообщает Sputnik.

Как стало известно от замруководителя Россотрудничества Павла Шевцова, приемная кампания иностранцев вышла на финишную прямую. Сейчас большую часть заявок на учебу уже передали в Министерство науки и высшего образования РФ, где их распределяют по вузам. Статус заявки абитуриенты могут отслеживать в своем личном кабинете на сайте, через который заявления оформлялись.

А перед этим в каждой стране СНГ и на Украине были испытания в дистанционном режиме. Тем, кто набрал наибольшее количество баллов, и предложили учиться в российских университетах.

Как рассказал Шевцов, разработана система прокторинга для тестирования знаний будущих студентов.

Справка "РГ"

Напомним, что в минувшем году квота на бюджетные места для иностранцев была увеличена на три тысячи - с 15 до 18 тысяч.