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09.07.2021 20:15
Рубрика: Общество

Для учебы в России отобрали 18 тысяч иностранных абитуриентов

Текст: Елена Новоселова

Для учебы по правительственным квотам России отобраны 18 тысяч иностранных абитуриентов, сообщает Sputnik.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как стало известно от замруководителя Россотрудничества Павла Шевцова, приемная кампания иностранцев вышла на финишную прямую. Сейчас большую часть заявок на учебу уже передали в Министерство науки и высшего образования РФ, где их распределяют по вузам. Статус заявки абитуриенты могут отслеживать в своем личном кабинете на сайте, через который заявления оформлялись.

А перед этим в каждой стране СНГ и на Украине были испытания в дистанционном режиме. Тем, кто набрал наибольшее количество баллов, и предложили учиться в российских университетах.

Как рассказал Шевцов, разработана система прокторинга для тестирования знаний будущих студентов.

Справка "РГ"

Напомним, что в минувшем году квота на бюджетные места для иностранцев была увеличена на три тысячи - с 15 до 18 тысяч.

Общество Образование

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