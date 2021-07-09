Две выпускницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ-2021

О девушке-рекордсменке стало известно, когда Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ.

Но обновленные результаты принесли еще два 400-балльных результата.

Сдать на высший балл ЕГЭ сразу по четырем предметам смогли еще две выпускницы, на этот раз из Москвы: Екатерина Гришина из школы №1514 и Ирина Бродская из школы №1553 имени В.И. Вернадского. Обе они сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике и ИКТ.

Девушки рассказали, как готовиться к экзаменам и на что обращать внимание в первую очередь.

По мнению Екатерины, при подготовке к ЕГЭ и олимпиадам "не нужно зацикливаться на учебе и концентрироваться только на результате". Важно, чтобы изучение предмета доставляло удовольствие, уверена Катя. А еще не стоит забывать про отдых.

Кстати, как сообщили в Рособрнадзоре, в 2021 году Екатерина Гришина стала призером нескольких перечневых олимпиад 1 и 2 уровня по математике, а также призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Еще одна рекордсменка, Ирина Бродская, поделилась своим секретом успеха: главное - грамотно распределять время, использовать разнообразные ресурсы, заниматься регулярно. По ее мнению, участие в школьных олимпиадах также помогает в подготовке к ЕГЭ. Ирина - призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Кроме того, она участвовала в региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике (в 9 и 10 классе), стала победителем олимпиады "Физтех" по математике. В багаже отличницы есть и серебряная медаль инженерной лиги Международной олимпиады по экспериментальной физике. Кампанию ЕГЭ-2021 продолжит дополнительный период экзаменов, который пройдет с 12 по 17 июля.

- Окончательное количество выпускников, получивших на экзаменах максимальный результат, станет известно после подведения его итогов, - уточнили в Рособрнадзоре.