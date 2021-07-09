Экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновил прерванный два месяца назад поиск места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Это следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, пишет РИА Новости.

Поиски были приостановлены в конце апреля, и экипаж закрыл люк в протекающий отсек. Накануне, согласно переговорам, космонавт Петр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и обследовал различные места с помощью течеискателя. При этом, по его словам, никаких очевидных мест утечки прибор не обнаружил.

Впервые незначительная утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, а через год космонавты обнаружили две трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" и заделали их. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Чтобы компенсировать падение давление воздуха, на МКС регулярно требуется закачивать воздух, азот и кислород, запасы которых доставляются с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.