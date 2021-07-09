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09.07.2021 18:22
Рубрика: Экономика

"Яндекс" отказался от покупки онлайн-магазина KupiVIP

Текст: Василий Кошкин

Компания "Яндекс" отказалась от покупки онлайн-магазина одежды KupiVIP. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IT-гиганта.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
"Яндекс" обновил поиск

"Яндекс.Маркет" не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP. Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion", - говорится в сообщении.

О грядущей сделке стало известно в конце мая. Тогда "Яндекс" заявил о намерении ускорить выход "Яндекс.Маркета" на рынок одежды, обуви и аксессуаров. Планировалось, что кроме онлайн-магазина "Яндекс" получит контроль над магазины KupiVIP, расположенных в ТЦ, а также над онлайн-магазином Mamsy и распределительным центром в Подмосковье.

Сумма сделки не раскрывалась. Закрыть ее "Яндекс" планировал во втором квартале 2021 года после согласования в Федеральной антимонопольной службе.

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