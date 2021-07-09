Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 359-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 25, ст. 2648; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6231; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3438, 3476; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2317; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, 4357; 2016, N 1, ст. 46, 50; N 27, ст. 4225; 2017, N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; 2018, N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5115; 2019, N 27, ст. 3538; N 29, ст. 3857; N 31, ст. 4418, 4423, 4430; N 52, ст. 7787; 2020, N 14, ст. 2027, 2036; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 53; N 9, ст. 1467; N 17, ст. 2878) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) дополнить пунктом 92 следующего содержания:

"92) осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в соответствии с федеральными законами;";

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для Банка России, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, план счетов бухгалтерского учета для Банка России и порядок его применения, планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядок их применения;";

в) пункт 141 признать утратившим силу;

2) в статье 13:

а) абзац третий пункта 8 дополнить словами ", лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке";

б) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91) оценка независимости аудиторских организаций в случае, указанном в пункте 9 настоящей статьи, а также при проведении обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России и (или) аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50 процентов, качества проведения такого аудита. Национальный финансовый совет вправе запрашивать у соответствующих аудиторских организаций информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, предусмотренных настоящим пунктом и пунктом 9 настоящей статьи. Для обсуждения вопросов, предусмотренных настоящим пунктом и пунктом 9 настоящей статьи, Национальный финансовый совет может приглашать на свои заседания представителей соответствующих аудиторских организаций, а также привлекать независимых консультантов (экспертов) для подготовки материалов и рекомендаций по указанным вопросам. Национальный финансовый совет рассматривает информацию, поступившую от аудиторских организаций, проводящих либо проводивших в течение последних трех лет обязательный аудит годовой финансовой отчетности Банка России и (или) аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50 процентов, о действиях служащих Банка России, которые влияют или могут повлиять на независимость соответствующей аудиторской организации;";

3) в части первой статьи 18:

а) пункт 161 изложить в следующей редакции:

"161) утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядок их применения;";

б) пункт 162 признать утратившим силу;

4) часть вторую статьи 25 дополнить абзацами следующего содержания:

"оценку Национальным финансовым советом независимости аудиторских организаций, проводивших обязательный аудит годовой финансовой отчетности Банка России и (или) аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50 процентов, и качества проведения такого аудита;

информацию о рассмотрении Национальным финансовым советом вопросов, связанных с проведением обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России и (или) аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50 процентов.";

5) в части третьей статьи 56 слова "Регулирующие и надзорные функции Банка России" заменить словами "Функции Банка России в сфере регулирования банковской деятельности и банковского надзора";

6) пункты 14 - 16 части первой статьи 761 признать утратившими силу;

7) в статье 766 слова "некредитных финансовых организаций" заменить словами "некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка";

8) в статье 769:

а) часть первую после слов "некредитными финансовыми организациями" дополнить словами "и саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка";

б) часть вторую после слов "некредитными финансовыми организациями" дополнить словами "и саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка";

в) в части третьей слова "и саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка" исключить;

9) дополнить главой X1-1 следующего содержания:

"Глава Х1-1. РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Статья 769-5. Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в соответствии с федеральными законами.

Лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в соответствии с настоящим Федеральным законом признаются следующие лица:

1) бюро кредитных историй;

2) лица, осуществляющие актуарную деятельность;

3) кредитные рейтинговые агентства;

4) аудиторские организации, указанные в части 3 статьи 51 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Банк России не вмешивается в оперативную деятельность лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 769-6. Банк России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, устанавливает обязательные для лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке,

требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, за исключением требований к обеспечению защиты информации, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

Статья 769-7. Банк России проводит проверки деятельности лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, их саморегулируемых организаций, за исключением саморегулируемой организации аудиторов, в соответствии с законодательством Российской Федерации направляет им обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, а также применяет к ним иные меры, предусмотренные федеральными законами.

Порядок проведения проверок и порядок применения указанных мер устанавливаются нормативными актами Банка России.

Статья 769-8. Банк России устанавливает обязательные для лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, сроки и порядок составления и представления отчетности (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторских организаций), а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.

Статья 769-9. Функции Банка России по осуществлению регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, установленные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, осуществляются через действующий на постоянной основе орган - Комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, объединяющий руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих выполнение функций Банка России по осуществлению регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке.

Положение о Комитете надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, его структура утверждаются Советом директоров. Руководитель Комитета надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке назначается Председателем Банка России из числа членов Совета директоров.

Статья 769-10. Банк России в установленном им порядке ведет базы данных о лицах, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, об их должностных лицах и иных лицах, в отношении которых получает персональные данные, в рамках реализации возложенных на него функций.

Банк России в установленном им порядке вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе от федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и иных лиц необходимую информацию, в отношении которой установлены требования, обеспечивающие ее конфиденциальность, в том числе информацию, содержащую персональные данные и касающуюся деятельности лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке (их руководителей, учредителей (участников), и в установленном им порядке осуществлять действия по обработке персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", и проводить проверку достоверности указанных данных.

Лицо вправе направить в Банк России запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанных базах данных. Форма запроса, перечень прилагаемых к нему документов и сведений и порядок их направления устанавливаются Банком России. Банк России в течение семи рабочих дней со дня получения данного запроса рассматривает его и направляет ответ, содержащий запрашиваемую информацию, в установленном им порядке.

Статья 769-11. Банк России взаимодействует с лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, а также саморегулируемыми организациями в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления таким лицам доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке, а также посредством использования электронных доку-ментов.

Личный кабинет используется лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, а также саморегулируемыми организациями в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях получения от Банка России документов, в том числе запросов, требований (предписаний) Банка России, и передачи в Банк России отчетности, документов (информации), сведений, а также осуществления лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, саморегулируемыми организациями в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке иных прав и обязанностей, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России.

Банк России вправе взаимодействовать с лицами, имеющими намерение оказывать профессиональные услуги на финансовом рынке, их ассоциациями, союзами посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления таким лицам доступа к личному кабинету.

Для получения от Банка России документов, в том числе запросов, требований (предписаний) Банка России, в электронной форме через личный кабинет лица, указанные в части третьей настоящей статьи, направляют в Банк России уведомление об использовании личного кабинета.

Информационное взаимодействие с лицами, указанными в части третьей настоящей статьи, посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", прекращается после направления такими лицами в Банк России уведомления об отказе от использования личного кабинета.

Порядок и сроки направления лицами, указанными в части третьей настоящей статьи, уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета устанавливаются нормативными актами Банка России.

При передаче лицами, указанными в настоящей статье, в Банк России через личный кабинет отчетности, документов (информации), сведений в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, такие документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе.

Порядок взаимодействия Банка России с лицами, указанными в настоящей статье, при использовании ими информационных ресурсов Банка России и личного кабинета определяется нормативным актом Банка России.

Банк России осуществляет взаимодействие с лицами, указанными в настоящей статье, и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Феде-рации.

Статья 769-12. В случаях, установленных федеральными законами, Банк России оценивает соответствие должностных лиц и иных лиц установленным федеральными законами, регулирующими деятельность лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением указанных в пункте 4 части второй статьи 769-5 настоящего Федерального закона), квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации и (или) финансовому положению, а также запрашивает и получает на безвозмездной основе у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц сведения об указанных лицах, необходимые для оценки их соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации и (или) финансовому положению.

Лицо, указанное в части первой настоящей статьи, вправе обжаловать признание его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением указанных в пункте 4 части второй статьи 769-5 настоящего Федерального закона), в комиссию Банка России по рассмотрению жалоб в соответствии со статьей 601 настоящего Федерального закона.

Банк России в случаях, установленных федеральными законами, требует замены должностных лиц в случае их несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением указанных в пункте 4 части второй статьи 769-5 настоящего Федерального закона).

Статья 769-13. В случаях, установленных федеральными законами, в случае неисполнения в установленный Банком России срок предписания Банка России об устранении нарушений, выявленных в деятельности лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением указанного в пункте 4 части второй статьи 769-5 настоящего Федерального закона), Банк России вправе требовать замены лиц, занимающих в данной организации должности, при назначении (избрании) на которые федеральными законами, регулирующими деятельность лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, установлена обязанность получить согласие Банка России или уведомить Банк России.";

10) наименование главы XI изложить в следующей редакции:

"Глава XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКА РОССИИ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЛИЦАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, ИХ АССОЦИАЦИЯМИ, СОЮЗАМИ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ";

11) статьи 77 - 79 изложить в следующей редакции:

"Статья 77. Банк России взаимодействует с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, их ассоциациями, союзами, саморегулируемыми организациями, проводит консультации с ними перед принятием наиболее важных решений нормативного характера, представляет необходимые разъяснения, рассматривает предложения по вопросам регулирования банковской деятельности, деятельности в сфере финансовых рынков и деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке.

Банк России обязан давать ответ в письменной форме кредитной организации, некредитной финансовой организации, лицу, оказывающему профессиональные услуги на финансовом рынке, а также их ассоциациям, союзам, саморегулируемым организациям по вопросам, отнесенным к его компетенции, не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса в письменной форме кредитной организации, некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, их ассоциации, союза, саморегулируемой организации. При необходимости срок рассмотрения указанного запроса может быть продлен Банком России, но не более чем на один месяц.

Статья 78. В целях взаимодействия с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, Банк России имеет право создавать с привлечением представителей кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, их ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций действующие на общественных началах советы, комитеты, рабочие группы для изучения отдельных вопросов сферы финансовых рынков.

Статья 79. Банк России не отвечает по обязательствам кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, за исключением случаев, если Банк России принимает на себя такие обязательства, а кредитные организации, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, не отвечают по обязательствам Банка России, за исключением случаев, если кредитные организации, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, принимают на себя такие обяза-тельства.";

12) статью 831 дополнить словами ", регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, организации и ведения бухгалтерского учета Банком России".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 48, ст. 6716; 2016, N 27, ст. 4218; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 22, ст. 3041; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8411, 8440; 2019, N 31, ст. 4424; N 49, ст. 6957; N 52, ст. 7775; 2020, N 31, ст. 5050; 2021, N 1, ст. 38) следующие изменения:

1) в абзаце шестом части 7 статьи 12 слово "одновременно" заменить словами "бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, лица, осуществляющие актуарную деятельность, одновременно";

2) в статье 22:

а) в части 4 слова "и некредитными финансовыми организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" заменить словами ", некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами, лицами, осуществляющими актуарную деятельность";

б) в части 5 слова "и некредитными финансовыми организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" заменить словами ", некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами, лицами, осуществляющими актуарную деятельность".

Статья 3

Внести в статью 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 30, ст. 4084; 2020, N 31, ст. 5061) следующие изменения:

1) часть 43 после слов "финансовая организация)" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством", после слов "подразделением финансовой организации," дополнить словами "бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства,";

2) пункт 1 части 44 после слов "исключения финансовой организации" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства".

Статья 4

Внести в часть 62 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4198; 2017, N 31, ст. 4756; 2018, N 32, ст. 5106; 2019, N 29, ст. 3852; N 30, ст. 4147; 2020, N 44, ст. 6891) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций" заменить словами "реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов";

2) в пункте 2 слова "контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций" заменить словами "реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов", слова "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности" заменить словами "саморегулируемой организацией аудиторов".

Статья 5

Статью 1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 48, ст. 6640; 2016, N 27, ст. 4225; 2018, N 32, ст. 5133) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Особенности саморегулирования в сфере аудиторской деятельности, осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов устанавливаются Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420; 2011, N 1, ст. 12; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 10, ст. 954; N 49, ст. 6912; 2016, N 27, ст. 4169, 4195, 4293; 2017, N 18, ст. 2673; 2018, N 1, ст. 65; N 18, ст. 2582; 2019, N 48, ст. 6739; 2021, N 1, ст. 15, 37; N 11, ст. 1706) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) часть 1 после слов "аудиторской деятельности" дополнить словами ", особенности саморегулирования в сфере аудиторской деятельности";

б) часть 2 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: "Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, а также иными требованиями, установленными Банком России, саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии с настоящим Федеральным законом. Под стандартами аудиторской деятельности в целях настоящего Федерального закона понимаются международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

в) часть 3 после слов "N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" дополнить словами ", изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности";

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации

Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России.";

3) в статье 3:

а) в части 1 слова "одной из саморегулируемых организаций" заменить словами "саморегулируемой организации";

б) в части 2 слова ", членом которой такая организация является" исключить;

4) в статье 4:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Аудитор. Руководитель аудита";

б) в части 1 слова "одной из саморегулируемых организаций" заменить словами "саморегулируемой организации";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Аудитор, имеющий действительный квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности", вправе участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять аудиторскую деятельность) в соответствии с типом имеющегося у него квалификационного аттестата аудитора, за исключением участия в проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций.";

г) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Руководитель аудита - аудитор, отвечающий в аудиторской организации за оказание аудиторской услуги аудируемому лицу, в том числе аудитор, возглавляющий аудиторскую группу.";

5) в статье 5:

а) пункт 1 части 1 дополнить словами ", а также эмитентов эмиссионных ценных бумаг, обязанных раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится только аудиторскими организациями.";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Сведения о проведении обязательного аудита подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заказчиком аудита с указанием в сообщении аудируемого лица, идентифицирующих аудируемое лицо данных (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц), наименования аудиторской организации, идентифицирующих аудиторскую организацию данных (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц), состава бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный аудит которой проводился, периода, за который она составлена, даты аудиторского заключения, мнения аудиторской организации о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности, за исключением случаев, если подлежащие раскрытию в соответствии с настоящей частью сведения составляют государственную тайну или коммерческую тайну, а также иных случаев, установленных федеральными законами.";

6) дополнить статьями 51 - 56 следующего содержания:

"Статья 51. Оказание аудиторских услуг общественно значимым организациям

1. Для целей настоящего Федерального закона общественно значимыми организациями признаются:

1) публичные акционерные общества;

2) организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в проспект ценных бумаг;

3) кредитные организации, головные кредитные организации банковских групп, головные организации банковских холдингов;

4) страховые организации, общества взаимного страхования;

5) организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые организации, организаторы торговли, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

6) государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые компании;

7) организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов;

8) иные организации, которые представляют и (или) раскрывают отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".

2. Аудиторские услуги общественно значимым организациям, в том числе общественно значимым организациям, указанным в пунктах 2-5 части 1 настоящей статьи, вправе оказывать только аудиторские организации, сведения о которых внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (далее - аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям).

3. Аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке вправе оказывать только аудиторские организации, сведения о которых внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (далее - аудиторские организации на финансовом рынке). Для целей настоящего Федерального закона общественно значимые организации, указанные в пунктах 2 - 5 части 1 настоящей статьи, именуются общественно значимыми организациями на финансовом рынке.

4. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимой организации заключается с аудиторской организацией, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, определенной по результатам проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса. Уполномоченный федеральный орган совместно с Банком России вправе устанавливать правила проведения открытого конкурса на заключение договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций, если иные правила не установлены другими федеральными законами.

Статья 52. Требования к руководителю аудита общественно значимой организации

1. Руководитель аудита общественно значимой организации должен соответствовать следующим требованиям:

1) являться работником аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, по основному месту работы;

2) иметь опыт участия в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям в течение трех лет, непосредственно предшествовавших году начала оказания аудиторской услуги.

2. Руководитель аудита общественно значимых организаций, указанных в пунктах 3-5 части 1 статьи 51 настоящего Федерального закона, также должен соответствовать следующим требованиям:

1) пройти обучение, предусмотренное частью 10 статьи 11 настоящего Федерального закона;

2) иметь опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих соответствующий вид экономической деятельности, из числа указанных в пунктах 3-5 части 1 статьи 51 настоящего Федерального закона, в течение трех лет, непосредственно предшествовавших году начала оказания аудиторской услуги общественно значимой организации, либо при наличии опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих иной вид экономической деятельности, из числа указанных в пунктах 3 - 5 части 1 статьи 51 настоящего Федерального закона пройти обучение по программам повышения квалификации по тематике экономической деятельности организаций соответствующего вида из числа указанных в пунктах 3-5 части 1 статьи 51 настоящего Федерального закона, продолжительностью не менее 120 часов в течение года, непосредственно предшествовавшего году начала оказания аудиторской услуги общественно значимой организации.

3. Руководителем аудита общественно значимой организации не может быть назначен аудитор:

1) имеющий неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

2) признанный судом в течение пяти лет, предшествовавших году начала оказания аудиторской услуги общественно значимой организации, виновным в злоупотреблении полномочиями аудитора;

3) в течение трех лет, непосредственно предшествовавших году начала оказания аудиторской услуги общественно значимой организации:

а) нарушивший требования статьи 8 настоящего Федерального закона при участии в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям;

б) неоднократно совершивший иное грубое нарушение требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов (далее при совместном упоминании - обязательные требования).

4. Руководителем аудита общественно значимой организации из числа указанных в пунктах 3 - 5 части 1 статьи 51 настоящего Федерального закона не может быть назначен аудитор, подписавший в течение трех лет, непосредственно предшествовавших году начала оказания аудиторской услуги общественно значимой организации на финансовом рынке, ненадлежащее в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности аудиторское заключение.

Статья 53. Условия внесения сведений об аудиторских организациях в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр аудиторских организаций на финансовом рынке

1. Сведения об аудиторской организации вносятся в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее трех, с 1 января 2023 года не менее пяти;

2) наличие в числе аудиторов, указанных в пункте 1 настоящей части, не менее трех аудиторов, каждый из которых:

а) имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с настоящим Федеральным законом;

б) имеет опыт участия в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр;

3) отсутствие в числе аудиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, лиц, которые подписали аудиторское заключение, впоследствии признанное по решению суда заведомо ложным, и (или) которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, и (или) которые признаны судом в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр, виновными в злоупотреблении полномочиями аудитора;

4) отсутствие в числе аудиторов, предусмотренных пунктом 2 настоящей части, лиц, которые совершили в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр, хотя бы одно из действий, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 3 части 3 статьи 52 настоящего Федерального закона;

5) опыт осуществления аудиторской деятельности такой аудиторской организацией составляет не менее трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр;

6) отсутствие случаев неоднократного нарушения в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр, аудиторской организацией и (или) аудиторами, являющимися (являвшимися) в момент нарушения ее работниками, требований статьи 8 настоящего Федерального закона;

7) ведение аудиторской организацией своего сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Сведения об аудиторской организации вносятся в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке при одновременном соблюдении следующих условий:

1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее семи, с 1 января 2023 года не менее двенадцати;

2) наличие в числе аудиторов, указанных в пункте 1 настоящей части, не менее трех аудиторов, каждый из которых:

а) имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с настоящим Федеральным законом;

б) имеет опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр;

3) отсутствие в числе аудиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, лиц, которые подписали аудиторское заключение, впоследствии признанное по решению суда заведомо ложным, и (или) которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, и (или) которые признаны судом в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр, виновными в злоупотреблении полномочиями аудитора;

4) отсутствие в числе аудиторов, предусмотренных пунктом 2 настоящей части, лиц, которые совершили хотя бы одно из действий, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 3 части 3 и части 4 статьи 52 настоящего Федерального закона, в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр;

5) опыт осуществления аудиторской деятельности такой аудиторской организацией составляет не менее трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр;

6) отсутствие случаев неоднократного нарушения в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр, аудиторской организацией и (или) аудиторами, являющимися (являвшимися) в момент нарушения ее работниками, требований статьи 8 настоящего Федерального закона;

7) ведение аудиторской организацией своего сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

8) информация о деятельности аудиторской организации по перечню и в форме, требования к которым установлены Банком России, раскрыта этой аудиторской организацией не менее чем за три года, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о такой аудиторской организации в указанный реестр, на сайте аудиторской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 54. Ведение реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и реестра аудиторских организаций на финансовом рынке

1. Ведение реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (далее - уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору). Порядок ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, в том числе перечень включаемых в него сведений, порядок представления аудиторской организацией в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору документов, необходимых для внесения сведений о ней в данный реестр (изменений в такие сведения), в том числе перечень таких документов и требования к ним, порядок исключения сведений об аудиторской организации из данного реестра устанавливаются уполномоченным федеральным органом. Порядок рассмотрения уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору документов, представляемых аудиторской организацией для внесения сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (изменений в такие сведения), устанавливается уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору.

2. Ведение реестра аудиторских организаций на финансовом рынке осуществляется Банком России. Порядок ведения реестра аудиторских организаций на финансовом рынке, в том числе перечень включаемых в него сведений, порядок представления аудиторской организацией в Банк России документов, необходимых для внесения сведений о ней в данный реестр (изменений в такие сведения), в том числе перечень таких документов и требования к ним, порядок рассмотрения Банком России документов, представляемых аудиторской организацией для внесения сведений о ней в данный реестр (изменений в такие сведения), порядок исключения сведений об аудиторской организации из данного реестра устанавливаются нормативным актом Банка России.

3. Сведения об аудиторской организации вносятся уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору, Банком России (далее также при совместном упоминании - органы, ведущие реестры аудиторских организаций) в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр аудиторских организаций на финансовом рынке соответственно на основании подаваемого аудиторской организацией в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору, Банк России заявления в письменной форме о внесении сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр аудиторских организаций на финансовом рынке соответственно.

4. Органы, ведущие реестры аудиторских организаций, в течение 45 рабочих дней со дня, следующего за днем представления аудиторской организацией заявления и установленных соответственно уполномоченным федеральным органом и Банком России документов, осуществляют в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом и Банком России соответственно, проверку соответствия такой аудиторской организации требованиям настоящего Федерального закона, в случае необходимости запрашивают дополнительные документы (информацию), принимают решение о внесении сведений об аудиторской организации в соответствующий реестр аудиторских организаций или решение об отказе во внесении сведений об аудиторской организации в соответствующий реестр аудиторских организаций.

5. Органы, ведущие реестры аудиторских организаций, уведомляют аудиторскую организацию о принятом решении о внесении сведений об аудиторской организации в соответствующий реестр аудиторских организаций в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия данного решения.

6. В случае представления аудиторской организацией заявления и (или) документов, не соответствующих требованиям, установленным соответственно уполномоченным федеральным органом и Банком России, и (или) представления их не в полном объеме, и (или) непредставления дополнительных документов (информации) в соответствии с частью 4 настоящей статьи уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и Банк России соответственно направляют аудиторской организации уведомление в письменной форме о необходимости в тридцатидневный срок устранения выявленных нарушений и (или) представления в полном объеме документов.

7. Течение срока принятия уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору и Банком России соответственно решения о внесении сведений об аудиторской организации в соответствующий реестр аудиторских организаций или решения об отказе во внесении сведений об аудиторской организации в соответствующий реестр приостанавливается со дня направления уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору и Банком России соответственно аудиторской организации уведомления, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, до дня получения уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору и Банком России соответственно документов (информации) либо до дня истечения срока, предусмотренного частью 6 настоящей статьи.

8. Сведения, содержащиеся в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и реестре аудиторских организаций на финансовом рынке, являются открытыми и общедоступными и подлежат размещению на официальных сайтах уполномоченного федерального органа по контролю и надзору и Банка России соответственно в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 55. Отказ во внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и реестр аудиторских организаций на финансовом рынке

1. Основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, является:

1) несоблюдение аудиторской организацией условий, предусмотренных частью 1 статьи 53 настоящего Федерального за-кона;

2) неустранение в установленный срок нарушений, предусмотренных частью 6 статьи 54 настоящего Федерального закона, и (или) непредставление документов (информации) в соответствии с частью 4 статьи 54 настоящего Федерального закона;

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору.

2. Основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке является:

1) несоблюдение аудиторской организацией условий, предусмотренных частью 2 статьи 53 настоящего Федерального за-кона;

2) неустранение в установленный срок нарушений, предусмотренных частью 6 статьи 54 настоящего Федерального закона, и (или) непредставление документов (информации) в соответствии с частью 4 статьи 54 настоящего Федерального за-кона;

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных в Банк России.

3. Органы, ведущие реестры аудиторских организаций, уведомляют аудиторскую организацию о принятом решении об отказе во внесении сведений об аудиторской организации в соответствующий реестр аудиторских организаций в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия данного решения.

4. Решение органов, ведущих реестры аудиторских организаций, об отказе во внесении сведений об аудиторской организации в соответствующий реестр аудиторских организаций может быть обжаловано в судебном порядке.

Статья 56. Исключение сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке

1. Основанием для принятия решения об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке является:

1) заявление аудиторской организации об исключении сведений о ней из соответствующего реестра аудиторских организаций;

2) нарушение аудиторской организацией требования о членстве в саморегулируемой организации аудиторов;

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору или Банк России соответственно, для внесения сведений об аудиторской организации в соответствующий реестр аудиторских организаций;

4) несоблюдение аудиторской организацией требований, установленных статьей 52 настоящего Федерального закона, при назначении руководителя аудита;

5) неоднократное в течение трех последовательных лет нарушение аудиторской организацией и (или) аудиторами, являющимися (являвшимися) в момент нарушения ее работниками, требований статьи 8 настоящего Федерального закона;

6) неоднократное в течение пяти последовательных лет грубое нарушение аудиторской организацией обязательных требований;

7) неоднократное в течение пяти последовательных лет нарушение требований, предусмотренных частями 4 и (или) 5 статьи 13 настоящего Федерального закона.

2. Основанием для принятия решения об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, также является:

1) неоказание аудиторской организацией аудиторских услуг общественно значимым организациям в течение двух последовательных лет;

2) несоблюдение аудиторской организацией хотя бы одного из условий, установленных частью 1 статьи 53 настоящего Федерального закона.

3. Основанием для принятия решения об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке также является:

1) неоказание аудиторской организацией аудиторских услуг общественно значимой организации на финансовом рынке в течение двух последовательных лет;

2) несоблюдение аудиторской организацией хотя бы одного из условий, установленных частью 2 статьи 53 настоящего Федерального закона;

3) неоднократное в течение пяти последовательных лет представление ненадлежащего в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности аудиторского заключения.

4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимой организации за год, в котором аудиторская организация была утверждена для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности такой общественно значимой организации, может быть завершен этой аудиторской организацией в случае исключения сведений о ней из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке, если такое исключение не основано на положениях пункта 2 части 1 настоящей статьи, при условии, что иное решение не принято такой общественно значимой организацией с учетом информации об основаниях принятия решения об исключении сведений об аудиторской организации из соответствующего реестра аудиторских организаций, раскрытой уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору и Банком России соответственно в установленном ими порядке.";

7) в статье 6:

а) часть 2 признать утратившей силу;

б) в части 3 слова ", порядку подписания и" заменить словами "и порядку", дополнить предложением следующего содержания: "Банк России вправе устанавливать дополнительные к требованиям стандартов аудиторской деятельности требования к раскрытию в аудиторском заключении (разделе аудиторского заключения, отдельном отчете) результатов исполнения аудиторской организацией на финансовом рынке обязанностей, возложенных на нее другими федеральными законами.";

в) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. В аудиторском заключении по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимой организации раскрываются в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обстоятельства, которые оказали или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности, в отношении которой проведен аудит, события и (или) условия, которые могут поставить под сомнение способность общественно значимой организации непрерывно продолжать свою деятельность.

32. В случае проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторской организацией аудиторское заключение подписывается руководителем такой аудиторской организации или уполномоченным им лицом, имеющим соответствующий квалификационный аттестат аудитора, и руководителем аудита с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии) и номеров записей в реестре аудиторов и аудиторских организаций, а также номера записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций в отношении такой аудиторской организации. В случае проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности индивидуальным аудитором аудиторское заключение подписывается этим индивидуальным аудитором с указанием его фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и номера записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций. Полномочие по подписанию аудиторского заключения не может быть передано лицу, отличному от лиц, указанных в настоящей части.";

г) в части 6:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2) Банк России (в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке);

3) уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору (в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций);";

пункт 4 после слова "организаций" дополнить словами "и негосударственных пенсионных фондов";

д) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Ненадлежащее в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности аудиторское заключение - аудиторское заключение, содержащее ошибочное аудиторское мнение при существенно искаженной бухгалтерской (финансовой) отчетности и составленное с нарушением обязательных требований. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций, указанных в пунктах 3-5 части 1 статьи 51 настоящего Федерального закона, признается ненадлежащим в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности по решению Банка России в установленном им порядке. Указанное решение Банка России может быть обжаловано в судебном порядке.";

8) в статье 7:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Требования к аудиторским процедурам, устанавливаемые саморегулируемой организацией аудиторов";

б) часть 1 признать утратившей силу;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Саморегулируемая организация аудиторов вправе устанавливать требования к аудиторским процедурам, дополнительные к требованиям, установленным стандартами аудиторской деятельности, если это обусловливается особенностями проведения аудита или особенностями оказания сопутствующих аудиту услуг. Требования к аудиторским процедурам, установленные саморегулируемой организацией аудиторов:

1) не могут противоречить стандартам аудиторской деятельности;

2) не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами аудиторской деятельности;

3) являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов.";

г) часть 4 признать утратившей силу;

9) часть 21 статьи 8 признать утратившей силу;

10) в статье 9:

а) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Аудиторская организация не вправе передавать третьим лицам составляющие аудиторскую тайну сведения и документы, полученные в соответствии со статьей 141 настоящего Федерального закона, либо разглашать эти сведения и содержание документов без предварительного согласия в письменной форме Банка России и лица, которому оказывались аудиторские услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.";

б) в части 5 слова "работники, саморегулируемые организации аудиторов, их" заменить словами "работники, Банк России и его служащие, саморегулируемая организация аудиторов, ее";

в) часть 6 после слов "по контролю и надзору," дополнить словами "Банком России,";

11) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью аудиторских организаций, аудиторов

1. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества работы. Принципы осуществления внутреннего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля устанавливаются стандартами аудиторской деятельности. Банк России вправе устанавливать дополнительные к установленным стандартами аудиторской деятельности требования к организации внутреннего контроля качества работы аудиторских организаций на финансовом рынке.

2. Аудиторская организация, аудитор обязаны:

1) проходить внешний контроль деятельности, в том числе предоставлять всю необходимую для проверки документацию;

2) участвовать в осуществлении саморегулируемой организацией аудиторов внешнего контроля деятельности других членов этой организации.

3. Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, аудиторов осуществляют:

1) саморегулируемая организация аудиторов - в отношении аудиторских организаций, аудиторов;

2) уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору - в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.

4. Банк России осуществляет надзор за деятельностью аудиторских организаций на финансовом рынке в части оказания ими аудиторских услуг общественно значимым организациям на финансовом рынке.

5. Порядок взаимодействия уполномоченного федерального органа по контролю и надзору при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций и Банка России при осуществлении надзора за деятельностью аудиторских организаций на финансовом рынке в части оказания аудиторскими организациями услуг общественно значимым организациям на финансовом рынке определяется соглашением между уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору и Банком России.

6. При осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторской организации, индивидуального аудитора, надзора за деятельностью аудиторской организации проверка выводов аудиторской организации, индивидуального аудитора, сделанных в результате аудита, может проводиться только в отношении подписанных аудиторских заключений.";

12) статью 101 изложить в следующей редакции:

"Статья 101. Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, аудиторов, осуществляемый саморегулируемой организацией аудиторов

1. Предметом внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов, осуществляемого саморегулируемой организацией аудиторов, является соблюдение аудиторской организацией, аудитором обязательных требований, требований, установленных саморегулируемой организацией аудиторов, а также исполнение решений саморегулируемой организации аудиторов о применении мер дисциплинарного воздействия, принимаемых по результатам внешнего контроля деятельности.

2. Саморегулируемая организация аудиторов устанавливает правила организации и осуществления внешнего контроля деятельности своих членов, определяющие, в частности, формы внешнего контроля, сроки и периодичность внешних проверок, в том числе внешних проверок, осуществляемых членами саморегулируемой организации аудиторов в отношении других членов этой организации.

3. Банк России вправе устанавливать требования к организации и осуществлению саморегулируемой организацией аудиторов внешнего контроля деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке.

4. Плановая внешняя проверка деятельности аудиторской организации, индивидуального аудитора осуществляется саморегулируемой организацией аудиторов не реже одного раза в пять лет, но не чаще одного раза в год начиная с календарного года, следующего за годом внесения сведений об аудиторской организации и индивидуальном аудиторе в реестр аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулируемая организация аудиторов вправе в установленном ею порядке признать плановую внешнюю проверку деятельности аудиторской организации осуществленной в случае, если в соответствующем периоде в отношении деятельности такой аудиторской организации уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору осуществлена плановая внешняя проверка.

5. Основанием для осуществления внеплановой внешней проверки деятельности аудиторской организации, индивидуального аудитора может являться поданная в саморегулируемую организацию аудиторов жалоба на действия (бездействие) аудиторской организации, индивидуального аудитора, нарушающие обязательные требования, а также требования, установленные саморегулируемой организацией аудиторов. Иные основания для осуществления внеплановой внешней проверки деятельности аудиторской организации, индивидуального аудитора устанавливаются законодательством Российской Федерации и саморегулируемой организацией аудиторов.";

13) дополнить статьями 102 и 103 следующего содержания:

"Статья 102. Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществляемый уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору (федеральный государственный контроль (надзор)

1. Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществляется уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору и является федеральным государственным контролем (надзором).

2. Предметом осуществляемого уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, является соблюдение аудиторскими организациями обязательных требований, а также исполнение решений уполномоченного федерального органа по контролю и надзору о применении мер воздействия, принимаемых по результатам такого внешнего контроля деятельности.

3. Уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, проводит следующие мероприятия:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережения;

4) профилактический визит.

4. Организация и осуществление уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5. Плановые внешние проверки деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществляются уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору в соответствии с ежегодным планом. Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Планирование внешних проверок деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществляется на основании отнесения деятельности соответствующих аудиторской организации и (или) группы аудиторских организаций к определенной категории риска с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения аудиторской организацией обязательных требований и оценки вероятности несоблюдения соответствующих требований. Внешняя проверка деятельности аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, проводится не чаще одного раза в год начиная с календарного года, следующего за годом внесения сведений о такой аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям. Критерии и правила отнесения деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, к определенной категории риска определяются уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору. Оценка рисков причинения вреда (ущерба) и управление такими рисками осуществляются с учетом положений международных стандартов аудита.

6. Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществляется посредством проведения документарных и выездных проверок.

7. Положение о внешнем контроле деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, утверждается Правительством Российской Федерации.

8. Основанием для осуществления внеплановой внешней проверки деятельности аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору является:

1) обнаружение уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору признаков нарушения обязательных требований аудиторской организацией при оказании ею аудиторской услуги общественно значимой организации, в том числе на основании поданной в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору жалобы (заявления, обращения) граждан и иных лиц, сведений, полученных из средств массовой информации, иных источников;

2) истечение срока исполнения такой аудиторской организацией предписания, обязывающего ее устранить выявленные нарушения обязательных требований, вынесенного по результатам внешней проверки ее деятельности и устанавливающего сроки устранения данных нарушений.

9. Плановая или внеплановая внешняя проверка деятельности аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору не может продолжаться более 40 рабочих дней, а для такой аудиторской организации, являющейся субъектом малого предпринимательства, - более 20 рабочих дней.

10. Указанные в части 9 настоящей статьи сроки могут быть продлены уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору не более чем на 20 рабочих дней. Основанием продления срока проведения плановой или внеплановой внешней проверки деятельности аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, является:

1) необходимость проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, уполномоченных на проведение плановой или внеплановой внешней проверки деятельности такой аудиторской организации;

2) поступление в течение срока проведения плановой или внеплановой внешней проверки деятельности такой аудиторской организации от правоохранительных и контрольных (надзорных) органов, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", Банка России требующей проверки информации о фактах нарушения такой аудиторской организацией обязательных требований.

11. Уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору обязан проинформировать саморегулируемую организацию аудиторов о результатах плановой или внеплановой внешней проверки деятельности аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, и решении, принятом в отношении такой аудиторской организации, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения данного решения.

12. Уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору направляет аудиторским организациям, оказывающим аудиторские услуги общественно значимым организациям, свои предписания и запросы посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору. При направлении предписаний и запросов уполномоченного федерального органа по контролю и надзору в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору, при условии, что уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

Статья 103. Надзор за деятельностью аудиторских организаций на финансовом рынке, осуществляемый Банком России

1. Предметом надзора за деятельностью аудиторских организаций на финансовом рынке, осуществляемого Банком России, является соблюдение обязательных требований аудиторской организацией при оказании ею аудиторской услуги общественно значимой организации на финансовом рынке.

2. Надзор за деятельностью аудиторских организаций на финансовом рынке осуществляется Банком России в установленном им порядке.

3. При осуществлении надзора за деятельностью аудиторской организации нафинансовом рынке Банк России вправе:

1) проводить проверки соблюдения обязательных требований такой аудиторской организацией при оказании ею аудиторской услуги общественно значимой организации на финансовом рынке;

2) запрашивать у такой аудиторской организации необходимые для осуществления надзора документы и информацию в установленный им срок.

4. При осуществлении Банком России надзора за деятельностью аудиторских организаций на финансовом рынке такие аудиторские организации обязаны представлять в Банк России необходимые документы и информацию в установленный им срок.

5. Проверка деятельности аудиторской организации на финансовом рынке осуществляется на основании решения Председателя Банка России или уполномоченного им лица в случае обнаружения признаков нарушения обязательных требований, в том числе на основании жалоб (заявлений, обращений) граждан и иных лиц, сведений, полученных из средств массовой информации, иных источников.

6. Банк России обязан проинформировать саморегулируемую организацию аудиторов о результатах проверки деятельности аудиторской организации на финансовом рынке и решении, принятом в отношении такой аудиторской организации, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения данного решения.

7. Банк России направляет аудиторским организациям на финансовом рынке предписания и запросы Банка России посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.";

14) в статье 11:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Порядок проведения квалификационного экзамена, предусматривающий в том числе порядок участия претендента в квалификационном экзамене, порядок определения результатов квалификационного экзамена, устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов по согласованию с уполномоченным федеральным органом. Перечень вопросов, предлагаемых претенденту на квалификационном экзамене, устанавливается единой аттестационной комиссией.";

б) в части 4 третье предложение изложить в следующей редакции: "В состав коллегиального высшего органа управления единой аттестационной комиссии должны быть включены представители уполномоченного федерального органа, а также члены, независимые от единой аттестационной комиссии и саморегулируемой организации аудиторов.";

в) в части 9 слова ", членом которой он является" и слова "для своих членов" исключить;

г) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Аудитор, назначенный руководителем аудита общественно значимой организации из числа указанных в пунктах 3 - 5 части 1 статьи 51 настоящего Федерального закона или претендующий на назначение руководителем такого аудита, обязан проходить обучение по программам повышения квалификации по тематике экономической деятельности соответствующего вида общественно значимых организаций из числа указанных в пунктах 3-5 части 1 статьи 51 настоящего Федерального закона. Минимальная продолжительность такого обучения не может быть менее 40 часов за три последовательных календарных года. Обучение, предусмотренное настоящей частью, засчитывается в счет обучения, предусмотренного частью 9 настоящей статьи.";

15) в части 1 статьи 12:

а) в пункте 4 слова "при проведении аудита требований настоящего Федерального закона или стандартов аудиторской деятельности" заменить словами "обязательных требований";

б) в пункте 6:

в подпункте "а" слова "а также лиц, исполняющих в саморегулируемых организациях аудиторов функции членов и работников специализированного органа внешнего контроля качества работы аудиторских организаций" заменить словами "лиц, являющихся членами специализированных органов внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов саморегулируемой организации аудиторов, а также работников саморегулируемой организации аудиторов, выполняющих трудовую функцию по осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций";

подпункт "б1" изложить в следующей редакции:

"б1) должностных лиц уполномоченного федерального органа по контролю и надзору и его территориальных органов, служащих Банка России, в должностные обязанности которых входит внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, либо надзор за деятельностью аудиторских организаций на финансовом рынке;";

в) в пункте 7 слова "аудитором требования" заменить словами "аудитором требований", слова "с одобрения совета по аудиторской деятельности" исключить, слова "указанного требования" заменить словами "указанных требований";

г) в пункте 8 слова "качества работы" заменить словом "деятельности";

16) в статье 13:

а) в пункте 1 части 2 слова "а также информацию о своем членстве в саморегулируемой организации аудиторов" заменить словами "информацию о своем членстве в саморегулируемой организации аудиторов, информацию о внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр аудиторских организаций на финансовом рынке";

б) дополнить частями 5 - 7 следующего содержания:

"5. Аудиторская организация обязана:

1) вести свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) раскрывать информацию о своей деятельности на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по перечню и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом.

6. Банк России вправе устанавливать дополнительные к требованиям, предусмотренным в части 5 настоящей статьи, требования к перечню и срокам раскрытия аудиторской организацией на финансовом рынке информации о своей деятельности на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также требования к форме раскрытия такой информации.

7. Аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям, обязаны обеспечить возможность предоставления в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору электронных документов, а также возможность получения от уполномоченного федерального органа по контролю и надзору электронных документов в установленном им порядке. Аудиторские организации на финансовом рынке обязаны обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.";

17) в статье 14:

а) пункт 1 части 1 дополнить словами ", о внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр аудиторских организаций на финансовом рынке";

б) в пункте 2 части 2 слова "а также" исключить, после слов "предоставление информации и документации)" дополнить словами ", а также на воспрепятствование выполнению аудиторской организацией, индивидуальным аудитором иных обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами";

18) дополнить статьей 141 следующего содержания:

"Статья 141. Взаимодействие аудиторской организации на финансовом рынке и Банка России

1. Аудиторская организация на финансовом рынке вправе запросить у Банка России необходимую для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке информацию:

1) о фактах несоблюдения аудируемым лицом значений обязательных нормативов либо требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Банком России;

2) о несоответствии систем управления рисками и внутреннего контроля аудируемого лица требованиям Банка России;

3) о фактах, повлекших применение Банком России к аудируемому лицу мер воздействия в соответствии с федеральными законами;

4) о фактах направления Банком России кредитной организации и некредитной финансовой организации требования об осуществлении мер по финансовому оздоровлению в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

2. Банк России обязан предоставить аудиторской организации на финансовом рынке запрошенную в соответствии с частью 1 настоящей статьи информацию не позднее 20 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса, либо направить отказ в ее предоставлении, если предоставление такой информации противоречит федеральным законам или такая информация не была сообщена аудируемому лицу, либо направить уведомление об отсутствии запрашиваемой информации в случае ее отсутствия.

3. Банк России в установленном им порядке вправе принять решение о предоставлении по собственной инициативе аудиторской организации на финансовом рынке сведений о деятельности аудируемого лица в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания такому лицу иной аудиторской ус-луги.

4. Банк России в целях осуществления банковского надзора, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, контроля и надзора в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах вправе запросить у аудиторской организации, оказывающей аудиторскую услугу общественно значимой организации на финансовом рынке, сведения:

1) о фактах завышения (занижения) такой организацией стоимости активов и обязательств;

2) о фактах несоблюдения такой организацией значений обязательных нормативов либо требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Банком России;

3) о системе управления рисками, качестве внутреннего контроля такой организации;

4) о неустранении такой организацией нарушений, выявленных аудиторской организацией при проведении аудита в предшествовавших периодах.

5. Аудиторская организация не позднее 20 рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего запроса Банка России, обязана в порядке, установленном Банком России, представить запрошенные Банком России сведения либо сообщить об их отсутствии.

6. Аудиторская организация на финансовом рынке вправе представить Банку России сведения о наличии в деятельности общественно значимой организации на финансовом рынке, с которой у такой аудиторской организации заключен договор об оказании аудиторских услуг, обстоятельств, которые, по мнению аудиторской организации, могут быть использованы Банком России для осуществления функций банковского надзора, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, контроля и надзора в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах, в том числе сведения, уточняющие и (или) дополняющие сведения, ранее представленные в Банк России в соответствии с частью 5 настоящей статьи.

7. Аудиторская организация на финансовом рынке обязана сообщать в письменной форме об отказе аудируемого лица, являющегося общественно значимой организацией на финансовом рынке, либо о своем отказе от проведения обязательного аудита в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения от аудируемого лица уведомления в письменной форме о таком отказе или принятия решения о своем отказе.";

19) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Регулирование в сфере аудиторской деятельности

1. Регулирование в сфере аудиторской деятельности в Российской Федерации осуществляют уполномоченный федеральный орган, Банк России и саморегулируемая организация аудиторов.

2. Уполномоченный федеральный орган осуществляет следующие полномочия:

1) выработка государственной политики в сфере аудиторской деятельности;

2) принятие нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, в соответствии с настоящим Федеральным законом;

3) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере аудиторской деятельности и обеспечение их взаимодействия с саморегулируемой организацией аудиторов в указанной сфере;

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации;

5) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия.

3. Банк России осуществляет следующие полномочия:

1) принятие нормативных актов Банка России в сфере аудиторской деятельности на финансовом рынке в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

2) согласование документов саморегулируемой организации аудиторов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

3) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

4. Для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору, Банк России вправе запрашивать у саморегулируемой организации аудиторов копии решений органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов и иные необходимые документы и информацию.";

20) статью 16 признать утратившей силу;

21) статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Саморегулируемая организация аудиторов

1. Саморегулируемая организация аудиторов - некоммерческая организация, объединяющая аудиторские организации и аудиторов на основе обязательного членства, созданная для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов ее членов, обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности, поддержания высокого профессионального уровня аудиторской деятельности в общественных интересах, которой присвоен статус саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Саморегулируемая организация аудиторов наряду с функциями, установленными Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", участвует в деятельности Международной федерации бухгалтеров по разработке международных стандартов аудита, осуществляет экспертизу применимости международных стандартов аудита на территории Российской Федерации, обеспечивает перевод международных стандартов аудита и международных стандартов финансовой отчетности на русский язык в целях признания их подлежащими применению на территории Российской Федерации, участвует в разработке проектов стандартов в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, организует прохождение аудиторами обучения по программам повышения квалификации.

3. Саморегулируемая организация аудиторов наряду с правами, установленными Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", имеет право устанавливать в отношении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов дополнительные к требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, требования, в том числе обеспечивающие их ответственность при осуществлении аудиторской деятельности, разрабатывать и устанавливать дополнительные к мерам, предусмотренным настоящим Федеральным законом, меры дисциплинарного воздействия на членов саморегулируемой организации аудиторов за нарушение ими обязательных требований и требований, установленных саморегулируемой организацией аудиторов, организовывать профессиональное обучение лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью.

4. Саморегулируемая организация аудиторов наряду с исполнением обязанностей, установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях":

1) создает единую аттестационную комиссию, предусмотренную настоящим Федеральным законом, и участвует в ее деятельности, включая финансирование;

2) сообщает в уполномоченный федеральный орган о дополнительных к требованиям, установленным стандартами аудиторской деятельности, требованиях к аудиторским процедурам, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об установлении указанных дополнительных требований;

3) представляет в уполномоченный федеральный орган отчет об исполнении саморегулируемой организацией аудиторов, ее членом или членами требований настоящего Федерального закона в порядке, сроки и по форме, которые определяются уполномоченным федеральным органом;

4) подтверждает соблюдение аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации;

5) сообщает в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и Банк России о получении заявления аудиторской организации, сведения о которой внесены соответственно в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр аудиторских организаций на финансовом рынке, о выходе такой аудиторской организации из членов саморегулируемой организации аудиторов не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного заявления;

6) сообщает в уполномоченный федеральный орган об изменении своего места нахождения, адреса, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", об изменениях, внесенных в свой устав, о документах, утвержденных ею и регламентирующих деятельность ее специализированных органов, не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения указанных изменений;

7) не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного запроса уполномоченного федерального органа, уполномоченного федерального органа по контролю и надзору, Банка России, представляет им копии решений органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов;

8) рассматривает поступившие обращения физических и юридических лиц, включая обращения в отношении своих членов, в течение 30 дней, следующих за днем их поступления. В случае необходимости получения саморегулируемой организацией аудиторов дополнительных документов и информации, необходимых для рассмотрения обращения, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения. Решение, принятое по результатам рассмотрения обращения, направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия саморегулируемой организацией аудиторов такого решения;

9) обеспечивает возможность предоставления в уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и Банк России электронных документов, а также возможность получения электронных документов от указанных уполномоченных органов в порядке, установленном указанными уполномоченными органами, и от Банка России в порядке, установленном Банком России.

5. Саморегулируемая организация аудиторов обязана разработать и утвердить:

1) правила организации и осуществления внешнего контроля деятельности своих членов;

2) правила независимости аудиторов и аудиторских организаций;

3) кодекс профессиональной этики аудиторов;

4) требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов, требования к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, аудиторских организаций, физических лиц и коммерческих организаций, желающих стать членами саморегулируемой организации аудиторов в качестве соответственно аудиторов и аудиторских организаций;

5) размер или порядок расчета, а также порядок уплаты взносов в саморегулируемую организацию аудиторов;

6) меры дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации аудиторов и порядок их применения;

7) положение о раскрытии информации саморегулируемой организацией аудиторов;

8) положение об оказании саморегулируемой организацией аудиторов возмездных услуг;

9) порядок урегулирования конфликта интересов саморегулируемой организации аудиторов, членов органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов, ее работников и лиц, выполняющих функцию по осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций.

6. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 5 настоящей статьи, до их утверждения подлежат согласованию с уполномоченным федеральным органом в установленном им порядке. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 5 настоящей статьи, до их утверждения подлежат согласованию с Банком России (в части положений, относящихся к деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке) в установленном им порядке.

7. В саморегулируемой организации аудиторов должны быть созданы следующие специализированные органы:

1) орган, осуществляющий внешний контроль деятельности членов саморегулируемой организации аудиторов;

2) орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации аудиторов;

3) комитет аудиторских организаций на финансовом рынке.

8. Формирование компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации аудиторов и размещение средств такого фонда (таких фондов) осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".

9. Представители уполномоченного федерального органа, уполномоченного федерального органа по контролю и надзору, Банка России вправе присутствовать на собраниях (заседаниях) органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов, а также на иных проводимых ею мероприятиях.

10. Высшим органом управления саморегулируемой организации аудиторов является съезд ее членов.

11. Саморегулируемая организация аудиторов, имеющая намерение принять решение о реорганизации или добровольной ликвидации, должна проинформировать об этом уполномоченный федеральный орган не позднее чем за один год до принятия такого решения.

12. В случае, если членами саморегулируемой организации аудиторов являются физические лица и (или) организации, не являющиеся соответственно аудиторами и аудиторскими организациями, в деятельности органов управления саморегулируемой организации аудиторов должна быть обеспечена независимость аудиторов и аудиторских организаций при осуществлении ими функций, непосредственно связанных с аудиторской деятельностью.

13. Саморегулируемая организация аудиторов не может являться членом другой саморегулируемой организации.";

22) дополнить статьями 171 - 173 следующего содержания:

"Статья 171. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации аудиторов

1. Члены постоянно действующего коллегиального органа управления, специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов могут совмещать исполнение этих функций с аудиторской деятельностью (с участием в аудиторской деятельности), за исключением независимых членов.

2. Независимые члены постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов должны составлять не менее одной трети числа членов этого органа. Для целей настоящего Федерального закона независимыми членами считаются лица, которые не являются работниками саморегулируемой организации аудиторов, членами саморегулируемой организации аудиторов, аффилированными лицами членов либо работников саморегулируемой организации аудиторов.

3. Члены постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов, представляющие аудиторские организации на финансовом рынке, должны составлять не менее одной трети числа членов этого органа.

4. Срок полномочий руководителя и членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов устанавливается уставом саморегулируемой организации аудиторов, но не может превышать три года. Срок полномочий руководителя и членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов может быть продлен не более одного раза. По истечении указанного срока лицо может быть избрано на должность руководителя или членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов не ранее чем через пять лет со дня, следующего за днем прекращения полномочий.

5. Руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов избирается из числа его независимых членов.

6. К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов относятся следующие вопросы:

1) избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов, досрочное прекращение его полномочий;

2) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления саморегулируемой организации аудиторов, досрочное освобождение такого лица от должности;

3) создание специализированных и иных органов саморегулируемой организации аудиторов, утверждение положений о них, правил осуществления ими деятельности, состава таких органов, в том числе назначение руководителей таких органов и их досрочное освобождение от должности;

4) утверждение требований саморегулируемой организации аудиторов к аудиторским процедурам, дополнительных к требованиям, установленным стандартами аудиторской деятельности;

5) утверждение документов, предусмотренных частью 5 статьи 17 настоящего Федерального закона;

6) принятие решения о принятии в члены саморегулируемой организации аудиторов или об исключении из членов саморегулируемой организации ауди-торов;

7) назначение аудиторской организации для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации аудиторов, принятие решений о проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов;

8) определение принципов и подходов к организации управления рисками и внутреннего контроля в саморегулируемой организации аудиторов;

9) формирование на основе предложений членов саморегулируемой организации аудиторов и членов ее постоянно действующего коллегиального органа управления списка кандидатов в члены постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов, представляемого съезду членов саморегулируемой организации аудиторов и содержащего количество претендентов, не менее чем в полтора раза превышающее определенное уставом количество членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации ауди-торов;

10) утверждение сметы саморегулируемой организации аудиторов;

11) определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования;

12) иные предусмотренные уставом саморегулируемой организации аудиторов вопросы, не отнесенные федеральными законами к компетенции высшего органа управления саморегулируемой организации аудиторов.

7. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов по вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 9 - 11 части 6 настоящей статьи, а также об утверждении документов, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 5 статьи 17 настоящего Федерального закона, принимается большинством голосов членов такого органа при условии большинства голосов членов - представителей аудиторских организаций на финансовом рынке и большинства голосов членов - представителей иных членов саморегулируемой организации аудиторов.

8. Уставом саморегулируемой организации аудиторов могут быть предусмотрены иные вопросы, решения по которым принимаются постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации аудиторов в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи.

9. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов по вопросам, не указанным в частях 7 и 8 настоящей статьи, принимается большинством голосов.

Статья 172. Единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации аудиторов

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов, осуществляет руководство текущей деятельностью этой организации.

2. Кандидат на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) иметь высшее образование;

2) иметь опыт работы на должностях в органах управления организацией не менее трех лет.

3. Кандидат на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов должен соответствовать следующим требованиям к деловой (профессиональной) репутации:

1) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики, а также за иные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

2) отсутствие в течение одного года, предшествовавшего дню подачи ходатайства, указанного в пункте 1 части 5 настоящей статьи, случаев привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг;

3) отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи ходатайства, указанного в пункте 1 части 5 настоящей статьи, фактов расторжения с указанным лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 71, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) иным требованиям к деловой (профессиональной) репутации, установленным уполномоченным федеральным органом и внутренним документом саморегулируемой организации аудиторов.

4. Единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации аудиторов не может являться работником, учредителем (участником, акционером), контролирующим лицом аудиторской организации, близким родственником (отцом, матерью, братом, сестрой, сыном, дочерью), а также супругом (супругой), отцом (матерью) супруга (супруги), сыном (дочерью) супруга (супруги) учредителя (участника, акционера), контролирующего лица аудиторской организации.

5. Порядок согласования кандидата на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов и проверки его соответствия требованиям, установленным частями 2 - 4 настоящей статьи, устанавливается уполномоченным федеральным органом с учетом следующего:

1) саморегулируемая организация аудиторов в письменной форме направляет в уполномоченный федеральный орган ходатайство о согласовании кандидата на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов;

2) саморегулируемая организация аудиторов прилагает к указанному в пункте 1 настоящей части ходатайству документы, подтверждающие соответствие кандидата на должность требованиям, установленным частями 2-4 настоящей статьи;

3) уполномоченный федеральный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения ходатайства, указанного в пункте 1 настоящей части, принимает решение о согласии или несогласии с предполагаемым назначением;

4) уполномоченный федеральный орган в письменной форме извещает саморегулируемую организацию аудиторов о принятом решении, а в случае принятия отрицательного решения мотивирует его.

6. Единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации аудиторов назначается на срок три года. По истечении трех лет постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации аудиторов по согласованию с уполномоченным федеральным органом в порядке, предусмотренном настоящей статьей, вправе назначить то же самое лицо на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов на следующие три года неограниченное число раз.

7. Лицо, назначенное на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов, должно соответствовать требованиям, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 3 и части 4 настоящей статьи.

8. Лицо, назначенное на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов, не вправе:

1) осуществлять аудиторскую деятельность (участвовать в осуществлении аудиторской деятельности);

2) занимать должность руководителя в иных саморегулируемых организациях;

3) заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры о возмездном оказании услуг, заказчиком по которым выступает член саморегулируемой организации аудиторов;

4) заключать с членами саморегулируемой организации аудиторов, их контролирующими и подконтрольными лицами договоры о займе, договоры поручитель-ства;

5) иметь иной имущественный интерес в отношении аудиторской организации, контролирующих ее или подконтрольных ей лиц.

9. Уполномоченный федеральный орган имеет право требовать замены единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов при возникновении после назначения единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов оснований, повлекших его несоответствие требованиям, установленным настоящей статьей.

10. Решение уполномоченного федерального органа об отказе в согласовании кандидата на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов, требование уполномоченного федерального органа о замене единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов могут быть обжалованы в судебном порядке.

Статья 173. Комитет аудиторских организаций на финансовом рынке

1. Членами комитета аудиторских организаций на финансовом рынке являются представители аудиторских организаций на финансовом рынке, а также независимые члены.

2. Деятельность комитета аудиторских организаций на финансовом рынке осуществляется в соответствии с положением, утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации аудиторов. Положение о комитете аудиторских организаций на финансовом рынке подлежит предварительному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

3. Основными функциями комитета аудиторских организаций на финансовом рынке являются:

1) координация деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке, в том числе разработка рекомендаций по применению стандартов аудиторской деятельности;

2) предварительное рассмотрение документов, предусмотренных частью 5 статьи 17 настоящего Федерального закона, и разработка предложений по установлению дополнительных требований к аудиторским организациям на финансовом рынке, их деятельности, обеспечению их независимости;

3) разработка предложений по организации и осуществлению саморегулируемой организацией аудиторов внешнего контроля деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке;

4) взаимодействие с Банком России по вопросам деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке;

5) обобщение практики оказания аудиторских услуг на финансовом рынке.";

23) в статье 18:

а) пункт 2 части 2 после слов "коммерческой организации" дополнить словами "по основному месту работы";

б) часть 4 признать утратившей силу;

в) пункт 3 части 5 после слов "коммерческой организации" дополнить словами "по основному месту работы";

г) часть 12 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) прекращение членства аудитора в саморегулируемой организации аудиторов по основанию, предусмотренному пунктом 6 части 15 настоящей статьи, в случае подписания аудитором аудиторского заключения, признанного в установленном порядке заведомо ложным.";

д) пункт 8 части 15 изложить в следующей редакции:

"8) прекращение статуса саморегулируемой организации аудиторов;";

е) часть 18 изложить в следующей редакции:

"18. В случае прекращения статуса саморегулируемой организации аудиторов членство аудиторской организации, аудитора в такой саморегулируемой организации аудиторов считается прекращенным с даты принятия уполномоченным федеральным органом решения о прекращении статуса саморегулируемой организации аудиторов.";

ж) пункт 3 части 19 изложить в следующей редакции:

"3) уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору в случае, если сведения о такой аудиторской организации внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и Банк России в случае, если сведения о такой аудиторской организации внесены в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке.";

24) в статье 19:

а) в части 1 второе предложение исключить;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций осуществляется саморегулируемой организацией ауди-торов.";

в) в части 3 слова "и контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций" исключить, слово "них" заменить словом "него";

г) в части 4 слова "и контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций ведутся" заменить словом "ведется";

д) в части 8 слова ", членами которой они являются," исключить;

е) части 10 - 12 признать утратившими силу;

25) в статье 20:

а) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. В отношении члена саморегулируемой организации аудиторов, допустившего нарушение обязательных требований, а также требований, установленных саморегулируемой организацией аудиторов, в том числе требований к членству в саморегулируемой организации аудиторов, саморегулируемая организация аудиторов может применить следующие меры дисциплинарного воздействия:";

в пункте 1 слова "качества его работы" заменить словами "его деятельности";

пункт 2 дополнить словами ", требований, установленных саморегулируемой организацией аудиторов";

б) в части 2 слова "Федеральным законом" заменить словами "саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ";

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Саморегулируемая организация аудиторов в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, обязана информировать уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и (или) Банк России:

1) о выявленных ею нарушениях аудиторской организацией обязательных требований, которые могут являться основанием для исключения сведений о такой аудиторской организации соответственно из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке;

2) о принятии органом по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации аудиторов решения в отношении аудиторской организации, сведения о которой внесены соответственно в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр аудиторских организаций на финансовом рынке, о применении к такой аудиторской организации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 4 части 1 настоящей статьи, либо о рекомендации об исключении такой аудиторской организации из членов саморегулируемой организации аудиторов.";

г) в части 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. Уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору в отношении аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, Банк России в отношении аудиторской организации на финансовом рынке, допустившей нарушение обязательных требований, могут применить следующие меры воздействия:";

в пункте 1 слова "качества ее работы" заменить словами "ее деятельности (надзора за ее деятельностью)";

в пункте 3 слова ", членом которой является аудиторская организация," исключить;

в пункте 4 слова ", членом которой является аудиторская организация," исключить, дополнить словами "в случае грубого нарушения обязательных требований, неисполнения в установленный срок предписания уполномоченного федерального органа по контролю и надзору, Банка России, указанного в пункте 1 настоящей части, неустранения нарушения, выявление которого уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору, Банком России повлекло направление предписания, указанного в пункте 3 настоящей части";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) принять решение об исключении сведений об аудиторской организации соответственно из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке.";

д) в части 61 слова "пунктами 3 - 5" заменить словами "пунктами 3 и 4";

е) в части 62 слова "и надзору направляет" заменить словами "и надзору, Банк России направляют", слова "пунктами 3 - 5" заменить словами "пунктами 3 и 4";

ж) дополнить частью 63 следующего содержания:

"63. В случае, если аудиторская организация допустила нарушение требований, установленных частью 6 статьи 1, частью 1 статьи 8, пунктом 21 части 2, частями 3 и 4 статьи 13 настоящего Федерального закона, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору, Банк России направляют саморегулируемой организации аудиторов обязательное для исполнения предписание об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций.";

з) в части 7 слова "пунктами 3-5 части 6" заменить словами "пунктами 3 и 4 части 6, частью 63", после слов "по контролю и надзору" дополнить словами ", Банк России";

26) статью 21 признать утратившей силу;

27) дополнить статьей 211 следующего содержания:

"Статья 211. Присвоение статуса саморегулируемой организации аудиторов и прекращение такого статуса

1. Статус саморегулируемой организации аудиторов может быть присвоен юридическому лицу, которое соответствует следующим требованиям:

1) объединение в своем составе в качестве членов аудиторских организаций и (или) индивидуальных аудиторов, совокупная доля услуг, оказанных которыми в общем объеме аудиторских услуг, оказанных за календарный год, предшествующий году подачи заявления о присвоении статуса саморегулируемой организации аудиторов, составляет более 50 процентов. Информация об объеме аудиторских услуг, оказанных за календарный год, рассчитывается на основании данных, содержащихся в формах соответствующего федерального статистического наблюдения;

2) формирование компенсационного фонда (компенсационных фондов);

3) наличие утвержденных правил осуществления внешнего контроля деятельности членов саморегулируемой организации аудиторов, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекса профессиональной этики аудиторов;

4) формирование постоянно действующего коллегиального органа управления и специализированных органов в соответствии с требованиями статей 17, 171 и 173 настоящего Федерального закона;

5) соответствие единоличного исполнительного органа требованиям статьи 172 настоящего Федерального закона.

2. Решение о присвоении статуса саморегулируемой организации аудиторов принимается уполномоченным федеральным органом.

3. Для приобретения статуса саморегулируемой организации аудиторов соискатель подает в уполномоченный федеральный орган заявление, а также представляет документы, подтверждающие соответствие соискателя требованиям к саморегулируемой организации аудиторов, установленным настоящим Федеральным законом.

4. Уполномоченный федеральный орган в течение 40 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанных в части 3 настоящей статьи заявления и документов, рассматривает и проверяет сведения о соискателе. Не позднее пяти рабочих дней после дня окончания рассмотрения и проверки заявления и документов, указанных в части 3 настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган принимает решение о присвоении соискателю статуса саморегулируемой организации аудиторов или решение об отказе в присвоении соискателю статуса саморегулируемой организации аудиторов.

5. Основанием для принятия решения об отказе в присвоении соискателю статуса саморегулируемой организации аудиторов является:

1) несоответствие соискателя требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

2) непредставление соискателем предусмотренных частью 3 настоящей статьи документов;

3) представление соискателем документов, содержащих недостоверную информацию.

6. Решение о прекращении статуса саморегулируемой организации аудиторов принимается уполномоченным федеральным органом.

7. Основанием для прекращения статуса саморегулируемой организации аудиторов является:

1) реорганизация или ликвидация саморегулируемой организации аудиторов;

2) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем в соответствии с частью 3 настоящей статьи;

3) отказ саморегулируемой организации аудиторов от участия в создании, включая финансирование, и деятельности единой аттестационной комиссии, предусмотренной настоящим Федеральным за-коном;

4) представление саморегулируемой организацией аудиторов заведомо недостоверной информации в уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору, Банк России в случаях, установленных настоящим Федеральным законом;

5) умышленное сокрытие саморегулируемой организацией аудиторов нарушения обязательных требований ее членом, повлекшего исключение сведений о нем соответственно из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке.

8. Статус саморегулируемой организации аудиторов прекращается со дня принятия соответствующего решения уполномоченным федеральным органом.

9. В случае прекращения статуса саморегулируемой организации аудиторов:

1) до дня присвоения статуса саморегулируемой организации аудиторов иной некоммерческой организации функции, права и обязанности саморегулируемой организации аудиторов по осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов, установленные настоящим Федеральным законом, переходят к уполномоченному федеральному органу по контролю и надзору, иные функции, права и обязанности саморегулируемой организации аудиторов, установленные настоящим Федеральным законом, - к уполномоченному федеральному органу;

2) компенсационный фонд (компенсационные фонды), сформированный по состоянию на дату прекращения статуса саморегулируемой организации аудиторов, подлежит передаче на ответственное хранение нотариусу до дня присвоения статуса саморегулируемой организации аудиторов иной некоммерческой организации. В период хранения нотариусом средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) могут расходоваться исключительно на оплату расходов, связанных с хранением.

10. Некоммерческая организация, статус саморегулируемой организации аудиторов которой прекращен, обязана передать все материалы (информацию и документы), образовавшиеся в ходе ее деятельности, а также касающиеся деятельности ее членов, уполномоченному федеральному органу. Порядок передачи указанных в настоящей части материалов устанавливается уполномоченным федеральным ор-ганом.

11. За неисполнение обязанности по передаче указанных в части 10 настоящей статьи материалов единоличный исполнительный орган некоммерческой организации, статус саморегулируемой организации аудиторов которой прекращен, несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

12. В течение 180 рабочих дней со дня, следующего за днем прекращения статуса саморегулируемой организации аудиторов, аудиторские организации, аудиторы, являвшиеся членами этой саморегулируемой организации, вправе осуществлять аудиторскую деятельность (участвовать в осуществлении аудиторской деятельности) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Уполномоченный федеральный орган вправе принять решение о продлении данного срока, но не более чем на 100 рабочих дней.";

28) в статье 22:

а) в наименовании слова "саморегулируемых организаций" заменить словами "саморегулируемой организации";

б) в части 1 слова "саморегулируемых организаций" заменить словами "саморегулируемой организации";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Предметом государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов является соблюдение саморегулируемой организацией аудиторов требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России.";

г) в части 3 слова "саморегулируемых организаций" заменить словами "саморегулируемой организации";

д) в части 5 слова "Центральным банком Российской Федерации, другими саморегулируемыми организациями аудиторов" заменить словами "Банком России";

е) пункты 3 и 4 части 8 изложить в следующей редакции:

"3) направить в саморегулируемую организацию аудиторов требование о замене ее единоличного исполнительного ор-гана;

4) вынести решение о прекращении статуса саморегулируемой организации аудиторов.";

ж) в части 9 второе предложение исключить;

з) в части 10 слова ", а также совет по аудиторской деятельности об устранении выявленных нарушений на его ближайшем заседании" исключить;

29) статью 23 признать утратившей силу.

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2019, N 52, ст. 7794) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 172:

а) абзац первый после слов "виды деятельности," дополнить словами "кредитных рейтинговых агентств, бюро кредитных историй, лиц, осуществляющих актуарную деятельность,";

б) пункт 1 после слов "виды деятельности" дополнить словами ", кредитных рейтинговых агентств, бюро кредитных историй, лиц, осуществляющих актуарную деятельность", после слов "индивидуального предпринимателя" дополнить словами ", кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лица, осуществляющего актуарную деятельность,";

в) пункт 2 после слов "Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"," дополнить словами "кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лица, осуществляющего актуарную деятельность,", слова "индивидуального предпринимателя в соответствии" заменить словами ", кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лица, осуществляющего актуарную деятельность, в соответствии";

г) пункт 3 после слов "виды деятельности" дополнить словами ", кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лица, осуществляющего актуарную деятельность", после слов "указанные виды деятельности," дополнить словами "кредитное рейтинговое агентство, бюро кредитных историй, лицо, осуществляющее актуарную деятельность,";

д) в пункте 6 слова "виды деятельности, действующего" заменить словами "виды деятельности, кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лица, осуществляющего актуарную деятельность, действующего", слова "и индивидуального предпринимателя" заменить словами ", индивидуального предпринимателя, кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лица, осуществляющего актуарную деятельность", слова "виды деятельности, по обращению" заменить словами "виды деятельности, кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, по обращению";

2) часть 1 статьи 175 после слов "Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" дополнить словами ", кредитными рейтинговыми агентствами, бюро кредитных историй, лицами, осуществляющими актуарную деятельность".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5631; N 52, ст. 6990; 2014, N 45, ст. 6154; 2017, N 30, ст. 4440; 2019, N 30, ст. 4149) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) в абзаце первом части 4 слово "открытых" заменить словом "публичных";

б) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. В случаях, установленных федеральными законами, в кредитных организациях, некредитных финансовых организациях, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентствах главный бухгалтер (лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) должен соответствовать требованиям, установленным законами, регулирующими деятельность таких организаций, и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.";

2) в статье 21:

а) в пункте 5 части 3 слова "и некредитных финансовых организаций" заменить словами ", некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств";

б) в части 6 слова "и некредитных финансовых организаций" заменить словами ", некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4348) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) пункт 1 части 1 после слов "(далее - финансовая организация)," дополнить словами "бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства,";

б) часть 6 после слов "участника страховой группы" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства";

2) в статье 7:

а) в части 1:

в пункте 2 после слов "финансовой организации" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства", слова "либо членом ее совета директоров" заменить словами "либо членом их совета директоров";

в пункте 3 после слов "финансовой организации" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства", слова "ее обязанности" заменить словами "их обязанности";

в пункте 4 после слов "финансовой организации" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства", слова "которая была" заменить словами "которые были";

пункт 5 после слов "финансовой организации" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в момент совершения указанными организациями нарушений, за которые у них была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое они были исключены из соответствующего реестра (списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет;";

в пункте 7 после слов "финансовой организации" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства", слова "ее исключения" заменить словами "их исключения";

в пункте 8 после слов "финансовой организации," дополнить словами "бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства,", слова "у которой" заменить словами "у которых", слова "либо которая была" заменить словами "либо которые были";

пункт 11 после слов "финансовой организации" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства", после слов "финансовой организацией" дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством";

в пункте 14 слова "организации, в которой" заменить словами "организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, в которых";

б) в части 4:

пункт 1 после слов "на финансовом рынке," дополнить словами "либо бюро кредитных историй,";

пункт 2 после слов "финансовой организации" дополнить словами "или бюро кредитных историй", после слов "финансовых организаций," дополнить словами "бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; N 53, ст. 8411; 2019, N 48, ст. 6739; 2021, N 9, ст. 1464) следующие изменения:

1) пункт 5 части 8 статьи 5 после слов "некредитной финансовой организацией," дополнить словами "бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством, лицом, осуществляющим актуарную деятельность,";

2) часть 5 статьи 121 после слов "некредитная финансовая организация," дополнить словами "бюро кредитных историй, кредитное рейтинговое агентство, лицо, осуществляющее актуарную деятельность,".

Статья 11

Часть 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4737) после слов "кредитной организации," дополнить словами "бюро кредитных историй,".

Статья 12

Пункт 9 части 4 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007) после слов "некредитных финансовых организаций," дополнить словами "лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке,".

Статья 13

Часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 446-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания и обеспечения функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8592) дополнить словами ", бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентствам".

Статья 14

Признать утратившими силу:

1) пункты 12, 16 и 17 статьи 1 Федерального закона от 1 июля 2010 года N 136-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3420);

2) статью 63 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3880);

3) пункт 2 статьи 47 Федерального закона от 11 июля 2011 года N 200-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4291);

4) пункты 14, 19 и 23 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 403-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 6912);

5) пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 1 мая 2017 года N 96-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 18, ст. 2673);

6) пункт 6 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 498-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 37).

Статья 15

1. До 1 июля 2025 года сведения об аудиторской организации вносятся Банком России в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке, предусмотренный частью 3 статьи 51 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", с учетом следующих особенностей:

1) в дополнение к условиям, предусмотренным частью 2 статьи 53 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", аудиторская организация должна иметь опыт проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в пунктах 3-5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи такой аудиторской организацией заявления о внесении сведений о ней в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке;

2) в дополнение к основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 55 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Банк России вправе принять решение об отказе во внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке в случае:

а) неоднократного в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи аудиторской организацией заявления о внесении сведений о ней в указанный реестр, выражения аудиторской организацией мнения о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность организации из числа указанных в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (за исключением кредитной организации, головной кредитной организации банковской группы) отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение (дает правдивое и достоверное представление о финансовом положении) такой организации, и (или) мнения о достоверности иных сведений о такой организации, если в соответствии с федеральными законами аудиторское заключение должно содержать результаты проверки этих сведений, при признании Банком России бухгалтерской (финансовой) отчетности указанного аудируемого лица и (или) указанных сведений об аудируемом лице недостоверными и установления Банком России фактов нарушения аудиторской организацией требований Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", предусмотренных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), других федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов при подготовке аудиторского заключения, содержащего соответствующее мнение;

б) неоднократного в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи аудиторской организацией заявления о включении сведений о ней в указанный реестр, выражения аудиторской организацией мнения о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации, головной кредитной организации банковской группы отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение (дает правдивое и достоверное представление о финансовом положении) кредитной организации, головной кредитной организации банковской группы, и (или) мнения о выполнении обязательных нормативов, установленных Банком России, соответствии внутреннего контроля и организации систем управления рисками требованиям, установленным Банком России, при признании Банком России учета и отчетности недостоверными, невыполнения обязательных нормативов, установленных Банком России, несоответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам, в том числе в случаях, если указанные факты повлекли за собой возникновение у Банка России оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации, в том числе входящей в состав банковской группы, а также оснований для отзыва у кредитной организации, в том числе являющейся головной кредитной организацией банковской группы, лицензии на осуществление банковских операций или приостановления деятельности иных поднадзорных Банку России организаций, и установления Банком России фактов нарушения аудиторской организацией требований Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", предусмотренных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), других федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов при подготовке аудиторского заключения, содержащего соответствующее мнение.

2. Факты нарушения аудиторской организацией требований Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", предусмотренных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), других федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 1 настоящей статьи, устанавливаются Банком России в ходе проведения проверки, предусмотренной частью 4 статьи 54 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

3. Организации, указанные в части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", обязаны провести открытый конкурс, предусмотренный частью 4 статьи 51 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", не позднее пяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Некоммерческая организация, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов по состоянию на 31 декабря 2021 года, осуществляет функции саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона) до дня присвоения некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), но не позднее 31 декабря 2022 года.

5. Некоммерческая организация, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов по состоянию на 31 декабря 2021 года, соответствующая требованиям, установленным пунктами 1-3 части 1 статьи 211 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", иная некоммерческая организация, соответствующая требованиям, установленным частью 1 статьи 211 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", вправе подать в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, заявление о присвоении ей статуса саморегулируемой организации аудиторов и документы, предусмотренные частью 3 статьи 211 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, в течение не более 45 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанных заявления и документов, рассматривает их и принимает решение о присвоении некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации аудиторов, предусмотренного статьей 211 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", либо решение об отказе в присвоении такого статуса. При этом расчет объема аудиторских услуг, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 211 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", осуществляется на основании данных, содержащихся в формах федерального статистического наблюдения за 2020 год.

7. В случае непоступления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, в течение 65 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, либо при принятии таким федеральным органом исполнительной власти решения об отказе некоммерческой организации, указанной в части 5 настоящей статьи, в присвоении статуса саморегулируемой организации аудиторов, предусмотренного статьей 211 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, присваивает такой статус некоммерческой организации, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов по состоянию на 31 декабря 2021 года и которая соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 211 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". При этом расчет объема аудиторских услуг, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 211 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", осуществляется на основании данных, содержащихся в формах федерального статистического наблюдения за 2020 год.

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, в течение трех рабочих дней со дня присвоения некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с настоящей статьей размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о саморегулируемой организации аудиторов.

9. Саморегулируемая организация аудиторов обязана не позднее 1 января 2023 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона).

10. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности:

1) осуществляет ведение контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до начала ведения саморегулируемой организацией аудиторов, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), реестра аудиторов и аудиторских организаций;

2) передает копию контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, на бумажном носителе и в электронном виде в течение одного месяца со дня, следующего за днем присвоения некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации аудиторов;

3) осуществляет полномочие, предусмотренное пунктом 2 части 62 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), до дня, следующего за днем передачи саморегулируемой организации аудиторов, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), копии контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций.

11. Некоммерческая организация, которой присвоен статус саморегулируемой организации аудиторов:

1) ведет реестр аудиторов и аудиторских организаций начиная со дня, следующего за днем передачи ей федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, копии контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций в электронном виде;

2) проводит очередные плановые внешние проверки деятельности аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, включенных в реестр аудиторов и аудиторских организаций этой саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с пунктом 2 части 14 настоящей статьи, в сроки, установленные Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона) и исчисляемые с даты проведения последней проверки качества работы таких аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов некоммерческой организацией, которой были переданы их реестровые дела;

3) осуществляет полномочие, предусмотренное пунктом 2 части 62 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), начиная со дня, следующего за днем передачи ей копии контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций.

12. Некоммерческая организация, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов по состоянию на 31 декабря 2021 года и которой не присвоен статус саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), в течение пяти месяцев со дня, следующего за днем присвоения другой некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), обязана:

1) передать оригиналы реестровых дел своих членов, являющихся аудиторами и аудиторскими организациями, саморегулируемой организации аудиторов, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона);

2) передать имущество, составляющее ее компенсационный фонд (компенсационные фонды), в полном размере на дату передачи саморегулируемой организации аудиторов, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона);

3) передать не менее 20 процентов суммы членских взносов, уплаченных аудиторскими организациями, аудиторами, являющимися ее членами, саморегулируемой организации аудиторов, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), которая засчитывает указанные средства в счет членских взносов, подлежащих уплате соответствующими аудиторскими организациями, аудиторами в 2022 году;

4) выйти из состава учредителей единой аттестационной комиссии;

5) прекратить использование слов "саморегулируемая", "саморегулирование" и (или) слов, иным образом указывающих на наличие права осуществлять саморегулирование в сфере аудиторской деятельности, в своем наименовании или при осуществлении своей деятельности либо не указывать иным образом на наличие права осуществлять саморегулирование в сфере аудиторской деятельности.

13. Единая аттестационная комиссия обязана не позднее 1 января 2023 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона).

14. Аудиторские организации и аудиторы, являющиеся по состоянию на 31 декабря 2021 года членами некоммерческой организации, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов по состоянию на 31 декабря 2021 года:

1) вправе осуществлять аудиторскую деятельность (участвовать в аудиторской деятельности) до внесения сведений о них в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), либо до истечения срока, предусмотренного частью 12 настоящей статьи;

2) включаются в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), на основе оригиналов их реестровых дел, переданных в соответствии с пунктом 1 части 12 настоящей статьи, без подачи заявления о вступлении в члены саморегулируемой организации аудиторов и представления документов, предусмотренных частью 5 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и частью 6 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", до дня вступления в силу настоящего Федерального закона (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей части);

3) вправе в течение одного месяца со дня, следующего за днем присвоения некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации аудиторов, подать в саморегулируемую организацию аудиторов, предусмотренную Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), заявление в письменной форме об отказе во вступлении в ее члены.

15. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в течение трех лет со дня вступления в силу порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, предусмотренного частью 1 статьи 54 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", в дополнение к условиям внесения сведений об аудиторских организациях в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, предусмотренным частью 1 статьи 53 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", учитывает наличие у аудиторской организации опыта проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи такой аудиторской организацией заявления о внесении сведений о ней в указанный реестр.

16. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2022 года федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере, осуществляет внешний контроль качества работы аудиторских организаций, предусмотренный частью 5 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", а также применяет меры воздействия, предусмотренные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено федеральными законами.

17. До дня вступления в силу утвержденных Банком России отраслевых стандартов бухгалтерского учета, плана счетов и порядка его применения, а также нормативных актов Банка России в области регулирования бухгалтерского учета для бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств, принятие которых отнесено к компетенции Банка России в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в редакции настоящего Федерального закона), применяются нормативные акты Банка России в сфере бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций.

18. До дня вступления в силу нормативных актов Банка России в области валютного регулирования и валютного контроля для бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств, принятие которых отнесено к компетенции Банка России Федеральным законом от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в редакции настоящего Федерального закона), применяются нормативные акты Банка России в области валютного регулирования и валютного контроля для некредитных финансовых организаций.

19. До дня утверждения саморегулируемой организацией аудиторов, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), документов, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), применяются соответствующие нормативные правовые акты и (или) иные документы, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

20. До дня вступления в силу порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, аудиторские организации уведомляют федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимой организации в порядке, предусмотренном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

21. До дня вступления в силу нормативных актов Банка России по вопросам регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в отношении кредитных рейтинговых агентств, бюро кредитных историй и лиц, осуществляющих актуарную деятельность, применяются нормативные акты Банка России по вопросам регулирования, контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций.

Статья 16

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункт "г" пункта 7, подпункт "б" пункта 15, подпункты "а" и "в" пункта 23 статьи 6 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года.

3. Положения абзацев десятого и одиннадцатого части второй статьи 25 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" применяются начиная с подготовки годового отчета Банка России за 2022 год.

4. Положения статьи 769-11 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" применяются в отношении аудиторских организаций на финансовом рынке, саморегулируемой организации аудиторов по истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Положение части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона) применяется начиная с обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

6. Положения частей 2 и 3 статьи 51 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" применяются:

1) в отношении услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций - начиная с аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

2) в отношении сопутствующих аудиту услуг, оказываемых общественно значимым организациям, - начиная с 1 января 2023 года.

7. Требования к руководителю аудита общественно значимой организации, установленные частями 2 и 4 статьи 52 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", применяются начиная с аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

8. Положения части 7 статьи 13, пункта 9 части 4 статьи 17 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" применяются по истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин