Кардиолог указала на предшествующий инфаркту странный симптом

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, что в определенном возрасте на серьезные проблемы с сердцем может указывать нетипичная боль. Например, в районе живота. В этом случае доктор рекомендует первым делом пройти простую диагностику.

"Если есть какая-либо проблема в груди, всегда надо начинать с кардиограммы. Это дешево, доступно. Дальше - по ситуации. Более того, даже если у человека боли в животе, спине, надо начинать обследование с кардиограммы", - отметила доктор. Она уточнила, что есть масса случаев, когда боль в животе сигнализирует о проблемах с сердцем.

"Так называемый нижний инфаркт иногда проявляется болями в животе. Иногда доходит до того, что человеку вырезают аппендицит, а потом оказывается, что у него инфаркт. Поэтому, если человек перешагнул определенный возрастной рубеж, например, достиг 45 лет, обследования надо начинать с кардиограммы", - подчеркнула врач.

Ранее Анна Кореневич рассказала про поддержание организма в жару. Кардиолог дала совет максимально ограничить употребление соленой пищи и спиртных напитков.