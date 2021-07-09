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9 июля 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 9 июля 2021 года № 89 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 9 июля 2021 г.
Опубликован 9 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Комментарии Российской Газеты

В Коми продлили ограничения из-за COVID-19

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 9 июля 2021 г. № 89


Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) дополнить пунктом 5.43 следующего содержания:

"5.43. обеспечить выполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 6 июля 2021 г. № 2 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - Постановление № 2);";

2) в пунктах 11, 161, подпункте 31 пункта 19.1 слова "30 июля" заменить словами "16 августа";

3) дополнить пунктом 221 следующего содержания:

"221. В целях реализации на территории Республики Коми Постановления № 2:

1) Министерству здравоохранения Республики Коми определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований Постановления № 2, а также обеспечить предоставление еженедельной информации в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми об исполнении Постановления № 2;

2) Министерству здравоохранения Республики Коми совместно с органами исполнительной власти Республики Коми, уполномоченными на осуществление контрольных функций в установленной сфере деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах компетенции, обеспечить контроль за соблюдением данными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований пунктов 2 -3, 6 Постановления № 2.".



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